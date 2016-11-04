قتلى أمريكيون برصاص أردني على بوابة معسكر مخصص للجيش الحر ومعلومات متضاربة حول أسباب الحادث

عمان- “القدس العربي”:اعلنت القوات المسلحة الأردنية رسميا عن مقتل إثنين من المدربين الأمريكيين على الأقل في حادث تبادل رصاص على بوابة قاعدة عسكرية جوية أردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول انه صباح اليوم الجمعة وقع اطلاق نار متبادل على بوابة قاعدة الامير فيصل الجوية في الجفر اثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة دون الامتثال لاوامر حرس البوابة بالتوقف، ما ادى الى مقتل اثنين من المدربين (من الجنسية الامريكية) وجرح ثالث واصابة ضابط صف اردني.

وقد تم اخلاء المصابين للعلاج والتحقيق ما زال جاريا لمعرفة تفاصيل واسباب الحادث حسب البيان العسكري الرسمي فيما تعددت الروايات والقصص على خلفية ما حصل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ويعتبر هذا الحادث من الحوادث النادرة في الأردن حيث يخصص الموقع العسكري المشار إليه لتدريب قوات ومجموعات تتبع الجيش الحر.

واشارت مصادر مستقلة إلى وجود اربعة قتلى على الأقل وعدة جرحى .

ولا يوجد حسب البيان الرسمي الصادر ما يوحي بخلفية “إرهابية” لعملية ضد معسكر الجفر الشهير المخصص لاستيعاب قادة من الجيش الحر وعناصر مسلحة فيه.

ويبدو ان الرواية الرسمية تتحدث عن خلافات بين المدربين الأمريكيين والحرس الأردني على بوابة المعسكر فيما حمل عشرات المواطنين في المنطقة السلاح إستعدادا للتعاطي مع اي حادث بطبيعة أمنية .

ولم تقدم السلطات الأردنية توضيحات شاملة للحادث وإن كانت بعض الأوساط العشائرية تحدثت عن عملية تمرد لمسلحين يتبعوون الجيش الحر في داخل القاعدة العسكرية.