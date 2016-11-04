مهربون يدفعون مهاجرين لاعتلاء قارب غير آمن تحت تهديد السلاح في ليبيا

جنيف- د ب أ- ذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الجمعة أن المهربين في ليبيا دفعوا مهاجرين رغما عنهم إلى ركوب زورق تحت تهديد السلاح قبل غرقه، وذلك بعد يوم من الابلاغ عن وفاة أو فقدان نحو 240 شخصا في حادثي غرق سفينتين في البحر المتوسط.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في جنيف أن خفر السواحل الايطالية نقلوا 27 ناجيا و12 جثمانا من السفينة الغارقة الأولى إلى جزيرة لامبيدوسا وكذلك ناجين اثنين من السفينة الغارقة الثانية.

وقالت امرأة ليبيرية خسرت ابنها وبنتها وشقيقها في أحد الحادثين لأحد عاملي يونيسيف إنها دفعت للمهربين 2400 دولار لإحضار عائلتها إلى إيطاليا، ولكنها رفضت اعتلاء الزورق لأنه بدا غير أمن.

وقالت عاملة المساعدات بيونيسيف هيلينا رودريجيز: “ولكن المهربين أطلقوا النار عليهم وأجبروهم على الركوب”. وبحسب يونيسيف، الكثير من الضحايا من غرب أفريقيا من السنغال وليبيريا وغينيا ونيجيريا.

وقال فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، لوكالة الأنباء الألمانية إن نحو 160 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا منذ كانون ثان/ يناير وهي زيادة بنسبة 13 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب توافد 27388 شخصا في تشرين أول/ أكتوبر.