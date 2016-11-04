سلاف فواخرجي: لا أقبل أن تتقاضى ممثلة أخرى أجرًا أعلى مني

دبي ـ كشفت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، في حديث صحافي، أن فشل بعض الأعمال الدرامية السورية أمر طبيعي، ويعود ذلك إلى عدة عوامل كما حدث مع مسلسل “أحمر”، الذي لعبت دور البطولة فيه.

وأضافت أنّ المخرج جود سعيد مخرج مسلسل “أحمر” لم يتقبل عتابها له عن بعض أسباب فشل المسلسل رغم صداقتهما.

وأكدت فواخرجي، ردا على سؤال ما إذا كانت تتقاضى الأجر الأعلى بين الممثلات السوريات، أنها تأخذ الأجر الأعلى، وعلقت بمزاح: “أتقاضى ما يليق بي.. ولا أقبل أن تتقاضى ممثلة أخرى أجراً أعلى”.

على صعيد آخر، أعلنت فواخرجي مشاركتها ببطولة مسلسل مصري جديد سيعرض في رمضان القادم، وهو “هجرة الصعايدة” للكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج عادل أديب وإنتاج أحمد فوزي، معربة عن سعادتها للعمل في مصر مجدداً.

كما قالت إنها لا تزال بصدد البحث عن مسلسل سوري جديد وتقرأ عددا من النصوص حالياً.