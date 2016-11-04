هذه هي الفتاة الفرنسية التي اتهمت سعد لمجرد باغتصابها

باريس ـ توقع الموقع الفرنسي Nextplz.frأن تكون الضحية التي اتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها هي واحدة من المشاركات في برنامج تلفزيون الواقع على القناة الفرنسية NRJ 12.

ونشرت الصحافية السابقة “ماييفا أنيسة” عبر حسابها الخاص تغريدات كثيرة تؤكد فيها أن “لوري ماركت” هي التي كانت مع سعد لمجرد يوم الواقعة وأن عليها تحمل نتيجة سهرتها معه وقول الحقيقة لأن مستقبل الشاب على المحك. وتضيف أن “ناديج لاكروا” كانت برفقتهما ذلك اليوم.

وبعد تم تسليط الضوء على “لوري ماركت” باعتبار مواصفاتها قريبة من المعلومات التي سربت عن الفتاة التي اتهمت المجرد، حيث انها زارت المغرب ويمكن ان يكون اصلها مغاربي، بغض النظر عن عمرها الذي يتطابق مع عمر مشتكية “المعلم”، تبين أن مشاركة أخرى في نفس برنامج يمكن أن تكون هي الفتاة التي ورطت المجرد ويتعلق الأمر بJelena dukic.

وتظهر Jelenaفي مقطع فيديو (الدقيقة 2:18) تردد اغنية المجرد “انتي”، ما يفسر معرفتها السابقة بالفنان المغربي، ويمكن ان تكون معجبة به لدرجة توريطه لربط اسمه بها.ملامح jelenaقريبة من الملامح العربية كذلك، ما يتطابق مع المعلومات التي تفيد أن الفتاة التي اتهمت المجرد من اصل مغاربي، وكذلك عمرها الذي لم يتجاوز 22 قريب من ما تفيده المعلومات التي سربت سابقا.

فمن تكون الفتاة التي اتهمت المجرد؟، هل هي Jelena dukicالتي تعرف المجرد ورددت اغنيته، أم Laurie marquetالتي زارت المغرب مؤخرا ويمكن أن تكون قد لمست شهرته وأرادت الإطاحة بها لاكتساب شهرة أكثر.