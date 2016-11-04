شمس الكويتية: الجنة مش أوتيل والكلام عن الحوريات أفلام هندية

الكويت ـ قالت الفنانة الكويتية شمس إن “الكلام عن الحوريات أفلام هندية وعيب هذا الكلام.. لأن الجنة مش أوتيل.. والله أرقى أن واحد يفجر نفسه عشان يشوف كام بنت.. من المستحيل فى فلسفة القرآن أن تكون الحور العين هى النساء، وهذا مجرد إغراء”.

وأوضحت خلال لقاءها مع الكاتب الصحفي خالد صلاح ببرنامجه “على هوى مصر” على قناة النهار أن “طول فترة الخطاب القرآني وهو يؤكد انو الرجل والمرأة متساويين، مستحيل الله يخلق خلق ذكر ويدلعه ويديله جنة وحوريات والأفلام الهندية دي”.

واعتبرت أن “موضوع الحوريات مش فهم وإنما فكر اتزرع″.

وفي سياقٍ آخر طالبت شمس، الدولة المصرية بإغلاق ملف القومية العربية وسرعة حل مشكلتها الاقتصادية بالتصنيع والتصدير للخارج.

وقالت إنه لا يمكن إصلاح التعليم في مصر إلا بمواجهة التطرف والإعلام بمصر يلعب دورا كبيرا في تنمية الدولة ويجب عليه مساندة الاقتصاد.