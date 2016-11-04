حاول التقاط “سيلفي” على فوهة بركان

لندن ـ يبدو أن الجنون بالتقاط صور “سيلفي”، وخاصة في الأماكن الخطرة، لا يعاني منه الشباب والفتيات فقط، ولكنه وصل للعلماء أيضا.

بدءا من الفتاة الأسترالية التي تتنقل بين دول العالم المختلفة لالتقاط صور بأعلى الأماكن، مرورا بالشاب الذي قبض عليه لالتقاطه صورة فوق جسر بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية، والأشخاص الذين يلتقطون صورا مع الثيران، وصل الأمر إلى العالم الذي يلتقط صورة مع البركان.

حيث نجا عالم الطبيعة جوانثان مكارثي من الموت بأعجوبة، وذلك أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي لنفسه، عند فوهة بركان أمبريم في فانواتو، ليفاجأ بالبركان يقذف حمما من اللافا المنصهرة باتجاهه.

نشر عالم الطبيعة فيديو لما حدث له أثناء التقاط السيلفي على قناته على موقع “يوتيوب” معلقا “عالم ينجو بأعجوبة من الموت تلتقطه كاميرا طاقم يعمل في برنامج وثائقي تلفزيوني، قرب بركان أمبريم في فانواتو”.

وأضاف أنه “تم تصوير العالم وهو يحاول التقاط سيلفي عند قاعدة البركان، حين يقذف ثوران صغير قطعة من اللافا المنصهرة باتجاهه”.