35 شخصية من غزة إلى مصر الأحد لحضور مؤتمر حول أزمات القطاع

غزة ـ الأناضول ـ يستعد اقتصاديون ورجال أعمال من غزة لزيارة القاهرة، بعد غدٍ الأحد، للمشاركة في مؤتمر يبحث أزمات القطاع الاقتصادية.

وقال أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، وأحد المشاركين في المؤتمر للأناضول إن “المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وجه دعوة لـ 35 شخصية من قطاع غزة، تضم ممثلين عن رجال الأعمال و مؤسسات القطاع الخاص، لحضور مؤتمر سيناقش كيفية حل وتطوير الأزمات والمشاكل الاقتصادية والتجارية التي تعصف بالقطاع″.

وأضاف كحيل أن “الوفد سيغادر الأحد المقبل، للمشاركة في المؤتمر الذي سيستمر ليومين بحضور مسؤولين مصريين وفلسطينيين”.

ويُعرف المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط نفسه عبر موقعه الإلكتروني بأنه مركز بحوث ودراسات مصري مستقل، يهدف لدراسة وتعميق الحوار حول القضايا والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وطرح الخيارات الممكنة للتعامل معها.

وأوضح كحيل أن الوفد سيناقش من خلال أربع أوراق وصفها بـ”المهمة ” واقع الاقتصاد في غزة وكيفية إيجاد تعاون تجاري واقتصادي مشترك مع مصر.

وتابع: “سيتم الحديث عن رؤية لتنمية وتطوير الاقتصاد، وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ودور رجال الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي”.

ونفى الرجل أن يكون للمؤتمر أي أجندة سياسية أو علاقته بأي فصيل أو تيار، مشيراً إلى أن مشاركة شخصيات من رجال الأعمال من غزة في هذا المؤتمر تأتي في سياق البحث عن حلول لما وصفه بـ’الوضع الاقتصادي السيء لقطاع غزة”.

ولفت إلى أن السلطات المصرية وافقت على سفر المشاركين في المؤتمر، حيث سيغادرون إلى القاهرة، في حال فتح معبر رفح البري الأحد المقبل.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار وفد مكون من نحو مائة شخصية سياسية وأكاديمية من قطاع غزة عبر معبر رفح، القاهرة، للمشاركة مؤتمر نظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية، قبل أن يعود للقطاع بعد 3 أيام.

ويشكو مسؤولون واقتصاديون فلسطينيون من فرض إسرائيل “قيودًا جديدةً” على الاقتصاد في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من تدهور غير مسبوق، بفعل الحصار المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.

وتقول الأمم المتحدة إن 80? من سكان قطاع غزة يعتمدون في معيشتهم على المعونات، وأن نحو 43? من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بمليوني نسمة، يعانون البطالة.

ويربط معبر رفح قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013 لدواع تصفها بـ”الأمنية”، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.