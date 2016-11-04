المغرب يرفع الحظر عن المكالمات الصوتية عبر الانترنت

الرباط ـ رويترز ـ قالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في المغرب إن المملكة رفعت الحظر المفروض على المكالمات الصوتية التي تجرى عبر الانترنت وذلك بعد احتجاجات شديدة بمواقع التواصل الاجتماعي على الحظر الذي فرض في بداية العام.

وتم تطبيق الحظر على شركات المحمول الثلاث في المغرب والتي تقدم خدمات الانترنت عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قالت إن خدمات الاتصالات مثل المكالمات الهاتفية تحتاج لتراخيص سواء كانت خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت أم غيرها.

وقالت الوكالة في بيان اليوم الجمعة “تم إبلاغ متعهدي الشبكات العامة للمواصلات (الاتصالات) بإعادة تشغيل جميع خدمات وتطبيقات المكالمات الهاتفية على الانترنت على جميع شبكاتهم الثابتة والمتنقلة.

“يأتي هذا القرار (رفع الحظر) على إثر التقييم الذي أجرته الوكالة بخصوص التطور، سواء على المستوى الوطني والدولي، الذي عرفته وضعية أسواق الاتصالات وكذلك السياق التنظيمي من جهة وبالنظر لمتطلبات تطور متناسق لقطاع الاتصالات لفائدة المستعملين من جهة أخرى.”

وأثر الحظر على تطبيقي سكايب وواتس آب الأكثر استخداما في المغرب إلى جانب فيسبوك وفايبر وغيرهما من التطبيقات التي تقدم خدمات الصوت عبر بروتوكول الانترنت.

وتهيمن على سوق الاتصالات في المملكة شركة اتصالات المغرب التي تملك فيها اتصالات الإماراتية حصة أغلبية وميديتل الوحدة المحلية التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية إلى جانب وانا كوربوريت التابعة للشركة الوطنية للاستثمار الملكية القابضة.

وجاء رفع الحظر مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في 2016 وبعد أيام قليلة من إقالة رئيس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وسمحت الوكالة بالمكالمات الصوتية عبر الانترنت لسنوات لكن انخفاض المكالمات لاسيما الدولية المربحة ربما دفعها لاتخاذ قرار الحظر.

واندلعت احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي حين دخل الحظر حيز التطبيق في يناير كانون الثاني وأخذت الشبكات الاجتماعية تتكهن بما إذا كانت القيود الأمنية وراء هذه الخطوة.

ويبلغ معدل انتشار خدمات الهاتف المحمول في المغرب نحو 140 بالمئة بين سكان المملكة البالغ عددهم 34 مليونا. وبلغ عدد المشتركين في خدمات الانترنت عشرة ملايين بنهاية 2015 بارتفاع تجاوز 60 في المئة مقارنة مع 2013.