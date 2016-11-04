الجيش المصري يعلن اغتيال ضابط كبير في سيناء





القاهرة- الأناضول- أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الجمعة، اغتيال ضابط كبير من قادته في شمال سيناء على يد “إرهابيين”.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير، في بيان نشره بصفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن “ثلاثة عناصر إرهابية مسلحة قامت في الواحدة من مساء اليوم بإطلاق النيران على العميد هشام محمد محمود من أبطال القوات المسلحة أمام منزله بمدينة العريش (مدينة شمال شرق مصر) عقب تأديته لصلاة الجمعة ، مما أسفر عن استشهاده”.

واضاف أن “هذه الأعمال الخسيسة واليائسة لن تثنيها عن تأدية واجبها المقدس فى حماية الشعب المصري”.

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق لـ “الأناضول” مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام، إن ضابطا مصريا كبيرا قتل في هجوم لمسلحين بمحافظة شمال سيناء.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19:25 ت.غ.

والعميد الراحل هشام محمود هو القائد الثالث خلال أسبوعين الذي يستهدف من جانب مسلحين في القاهرة وسيناء، وفق رصد مراسل “الأناضول”.

وفي 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، استهدفت عناصر مسلحة العميد عادل رجائي قائد الفرقة الـ 9 مشاة، وتم “إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه ما أدى لمصرعه في الحال أمام منزله بمدينة العبور (شمالي العاصمة)”.

والسبت الماضي، قُتل قائد كتيبة الصاعقة (نخبة) العقيد رامي حسنين، إثر تفجير مدرعة بمحافظة شمال سيناء.‎

وتنشط في محافظة شمال سيناء تنظيمات من أبرزها تنظيم “أنصار بيت المقدس″، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، مبايعته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وغير اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء؛ لتعقّب ما تصفها بالعناصر “الإرهابية” و”التكفيرية” و”الإجرامية”، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر من الجيش والشرطة.