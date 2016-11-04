مئات الأكراد يتظاهرون في مرسيليا





مرسيليا-أ ف ب- تجمع مئات الاكراد بعد ظهر الجمعة في وسط مرسيليا جنوب شرق فرنسا، وساروا حتى القنصلية التركية، تنديدا بتوقيف رئيسي “حزب الشعوب الديموقراطي” المؤيد للاكراد وعدد من نوابه ليل الخميس الجمعة، بحسب ما أفاد صحافي لـ “وكالة فرانس برس″.

وقالت مديرية السلامة العامة “كان المتظاهرون ما بين 600 و700، وأظهروا عدوانية قرب القنصلية وتم تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع″.

ومن المقرر خروج تظاهرات دعم اخرى في مرسيليا وباريس السبت.

وأثار توقيف رئيسي “حزب الشعوب الديموقراطي” صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ ونحو عشرة نواب اخرين من الحزب نفسه ردود فعل غاضبة في الغرب، الذي تشهد العلاقات بينه وبين تركيا توترا على خلفية انتهاكات للحريات منسوبة الى نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.