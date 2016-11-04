نصرالله: نريد حكومة وحدة وطنية بدون معارضة وموالاة في لبنان





بيروت- د ب أ- دعا الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله اليوم الجمعة الى التعاطي بإيجابية مع العهد الجديد، معلناً ثقته التامة برئيس الجمهورية المنتخب ميشال عون.

ودعا نصرالله، في كلمة له خلال احتفال، الجميع :” للتعاطي بإيجابية مع العهد الجديد “.

وأكد نصرالله”على صدق “حزب الله” في انتخابه للرئيس العماد ميشال عون وضرورة التعاون معه لإنجاح عهده، موجهاً شكره” لرئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام على صبره وتحمّله وإدارته للأزمة ومجلس الوزراء”.

وقال:”على مدى السنوات السابقة كان يجري الحديث بشكل كبير حول أننا لا نريد انتخاب الرئيس، وحُكي عن مفاوضات فيينا ووجود ملف الرئاسة فيها، وكنا نقول إن ذلك غير صحيح، وبعد حصول الاستحقاق الرئاسي تبيّن أن الملفّ لم يكن له علاقة بمفاوضات فيينا ولا بأحداث سوريا”، مشدداً على أن “إيران وسوريا كانتا تريدان أن يكون انتخاب الرئيس في لبنان لبنانياً 100%”.

وأضاف “لقد تبيّن بعد انتخاب العماد عون صدْقنا، وأننا كنا نريد دائمًا انتخاب مرشحنا الطبيعي العماد عون”، مضيفاً “هناك من يصرّ على أنه حققّ انتصاراً وكانوا يقولون منذ عامين ونصف، إننا لا نريد الاستحقاق الرئاسي وكان عليهم منذ ذلك الوقت انتخاب العماد عون”.

ووصف نصرالله الوزير السابق النائب سليمان فرنجيه، الذي كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية بـ “الحليف الشريف”، مضيفاً أن فرنجيه “يُؤتمن على البلد والشعب والدولة”، مشدداً على أن “الضمانة الحقيقية لهذا البلد هي صدق الالتزام بين القوى السياسية”.

وفي الشأن الحكومي أكد نصرالله أن “حزب الله” “يريد حكومة وحدة وطنية، وأنه ترك التفاوض في شأنها وشأن الحقائب الوزارية إلى الرئيس نبيه بري، وأن حزب الله لن يتدخل في المفاوضات إلا من أجل الاطلاع على النتائج من قبل الرئيس بري”.

وأضاف”إننا في “حزب الله” لم نسمّ أيّ أحد لرئاسة الحكومة، لكنّنا قدّمنا كل التسهيلات لكي يحصل هذا التكليف”.

وتابع نصرالله “أننا نريد حكومة وحدة وطنية ولا يمكن أن يكون هناك معارضة وموالاة لهذا البلد، فالأفضل له أن يكون هناك حكومة وحدة”.

وتابع “في الحكومات السابقة التي شاركنا بها مع “التيار الوطني الحر” كان هناك مفاوضات على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب، وكان تكتل التغيير والإصلاح يشعر بغبنٍ في الحكومات السابقة، وكنا نحن في “حزب الله” وحركة أمل نقول لـ “التيار الوطني الحر” اذا لم تشاركوا فنحن أيضاً لا نشارك، ونقول اليوم اذا لم تشارك حركة أمل في الحكومة فإن “حزب الله” لن يشارك بها وهذا بالأخلاق والأخوة”.