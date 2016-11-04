﻿وزير العمل الفلسطيني يعلن عن «وعود إيجابية قطرية» لدعم إعمار غزة وصندوق تشغيل البطالة

غزة – «القدس العربي» : أعلن وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، أنه تلقى وعودا من دولة قطر، لدعم صندوق التشغيل للحد من البطالة، إضافة إلى دعم آخر لإعادة إعمار غزة. وقال في تصريحات صحافية أنه عندما التقى برئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ووزير العمل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في العاصمة الدوحة تلقى وعدا منهما بتقديم كل الدعم الممكن لإعمار قطاع غزة، ودعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل في مواجهة أزمة البطالة المتفشية في فلسطين.

وأكد أبو شهلا أن المسؤولين القطريين وعلى رأسهم رئيس الوزراء وعدوا بـ «الرد الإيجابي» على مقترح تقدم به لدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل بمبلغ مجز من المال لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتشغيلية التي من شأنها أن تساهم في التخفيف من حدة أزمة البطالة في فلسطين، وقال إنه يتوقع أن يصل الرد الإيجابي القطري على دعم المشاريع الفلسطيني في مدة أقصاها أسبوعان.

وتعاني المناطق الفلسطينية خاصة قطاع غزة من ارتفاع نسب الفقر والبطالة بسبب سياسات الاحتلال، والمتمثلة في الحصار المشدد المفروض على السكان منذ عشر سنوات. وتصل نسب البطالة في غزة إلى أكثر من 42%، في حين تقول منظمات دولية أن هناك 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم بسبب الفقر.

وأشار أبو شهلا، الذي يرأس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الى أن زيارته لقطر كانت «إيجابية وناجحة جدا». وقال إن عقد الرئيس عباس لقاء معه في الدوحة» يعكس حرص الرئيس على حل كل قضايا الوطن وخصوصا قضية البطالة والعمال المتعطلين عن العمل».

وكان الرئيس عباس قد زار قطر قبل عشرة أيام، والتقى هناك مع المسؤولين وبحث معهم ملف القضية الفلسطينية.

وأشارأبو شهلا إلى أنه ناقش مع المسؤولين القطريين وخصوصاً رئيس الوزراء ووزير العمل ورئيس هيئة الإعمار والمشاريع الكبيرة التي تنفذها قطر في الخارج «سبل دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل»، بالإضافة إلى مسألة السماح لحاملي جواز السفر الفلسطيني بالدخول إلى قطر بحرية أسوة بباقي الجوازات العالمية». وقال إنه يترتب على هذه المسألة «أبعادا مهمة» من أبرزها انها ستساهم في عمل شريحة واسعة من العمال الفلسطينيين من مختلف التخصصات المهمة كما انها ستساهم في وصول العامل والخريج الفلسطيني إلى الأسواق الخليجية الأخرى.

وأوضح كذلك أنه طلب من المسؤولين القطريين دعم الفلسطينيين في مجال «التدريب المهني الحديث»، من خلال تدريب الكوادر والطواقم الفنية، وإمداد مراكز التدريب في فلسطين بالخبرات والمعدات والأجهزة اللازمة والتي تواكب التطور في هذا المجال في قطر والعالم.

وأشار إلى أنه اتفق مع نظيره القطري على تنسيق الجهود قبل الاجتماعات العالمية التي تخص قطاع العمل والعمال، وخصوصاً اجتماعات منظمة العمل الدولية وغيرها من الاجتماعات والمؤتمرات العالمية. وقال إنه تلقى وعدا قطريا قاطعا بالتزام الدوحة في تنفيذ المنحة القطرية لإعمار غزة التي تقدر بمليار دولار. وأثنى على دور السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة وجهوده الكبيرة التي بذلها خلال وجود الوفد الفلسطيني، مؤكدا على أنه ساهم الى حد كبير في إنجاح الزيارة. وتقيم قطر العديد من المشاريع الإنشائية الكبيرة في غزة من بينها رصف الطرق الرئيسية، وإقامة مدينة، علاوة على أعمال إعادة إعمار الكثير من المنازل التي دمرت في الحرب الأخيرة، حيث كانت من أوائل الدول التي بدأت تنفيذ مشاريع الإعمار. وأعلن وزير العمل الفلسطيني كذلك أنه حصل على أربع توصيات مهمة خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية الذي عقد في الدوحة، أهمها الضغط على المنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على احترام العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، ومعاملتهم وفقاً للبروتوكلات الدولية والقانون، إضافة إلى الضغط عليها من أجل حصر وتحصيل جميع الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل منذ عام 1970 وحتى اللحظة، بالإضافة إلى حشد جميع الدول العربية للأموال لدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل ومد الصندوق بالتجربة والخبرة من بعض البلدان التي لها نجاحات واضحة في قضية التشغيل وتنفيذ المشاريع ومشاريع المدرة للدخل والمشاريع متناهية الصغر وخصوصاً الجزائر وتونس وبعض دول الخليج. وفي ختام تصريحاته أعلن وزير العمل الفلسطيني عن تلقيه دعوة من رئيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة بندر الحجار، ونائبه المنصور بن فتى لزيارة مقر البنك في جدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي للبحث في عدة قضايا من أبرزها سبل تكثيف وزيادة المشاريع الممولة من البنك لصالح الشعب الفلسطيني وقضية البطالة. وأعرب عن ثقته بـ «المردود الإيجابي» لهذه الزيارة في دعم صندوق التشغيل والحصول على تمويل مجز.