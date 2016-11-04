﻿الجزائر: زعيم حزب الأغلبية الجديد يستعد لقطف رؤوس وتعيين «حرسه الجديد»! 

الجزائر «القدس العربي»: يعقد اليوم ( السبت) حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) في الجزائر اجتماعا لهيئة التنسيق التي تضم أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب في الحكومة ونوابه في غرفتي البرلمان، وهو اجتماع يشرف عليه الأمين العام الجديد جمال ولد عباس، والذي سيعطي خلاله الخطوط العريضة للسياسة التي سيطبقها الوافد الجديد إلى الأمانة العامة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي لم تكشف قيادة الحزب عن تفاصيل أجندته بعد، في وقت بدأ فيه الحديث عن تغييرات سيقوم بها الأمين العام الجديد للحزب جمال ولد عباس، الذي لم يمر على تعيينه سوى أسبوعين، خلفا لعمار سعداني الذي غادر قيادة الحزب في ظروف غامضة، وقدم تبريرات لم تقنع الكثيرين سواء من خصومه أو الموالين له، وحتى وإن كان ولد عباس قد سارع في وقت أول إلى طمأنة الحرس القديم من الموالين لعمار سعداني بأنه لن يتعرض لهم، لكن هؤلاء لم يطمئنوا بشكل كامل لتلك الوعود التي أطلقها الأمين العام الجديد، بعد أن أضحى واضحا أنه جاء بخريطة طريق تختلف عن تلك التي كان يسير عليها سلفه عمار سعداني، كما أن ولد عباس ومنذ أيامه الأولى بدأ في تقريب بعض القياديين حتى من الذين ليسوا أعضاء لجنة في المكتب السياسي والعمل معهم في نوع من التكتم، بعيدا عن أنظار بعض أعضاء المكتب السياسي، الذين وجدوا أنفسهم على الهامش، وهو ما زاد في قلقهم، ولعل هذا القلق هو الذي جعل 10 وزراء ينزلون إلى مقر الحزب المركزي الخميس الماضي، من أجل إطلاق أسماء مجموعة من شهداء الثورة التحريرية على هذا المقر.

كما أن ولد عباس الذي حاول أن يكون متحفظا في تصريحاته منذ تعيينه على رأس الحزب، كان قد صرح قبل أيام أنه سيعلن عن قرارات مهمة قريبا، كما أنه أسر لمقربين منه أنه لن يتحدث إلا بعد الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

على جانب آخر فإن هذا الاجتماع يأتي في وقت بدأ الأمين العام الجديد جمال ولد عباس بدأ يدلي بتصريحات مثيرة للجدل، عندما قال في وقت أول إن الحزب سيرشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، رغم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تتم قبل 2019، وهو تصريح تفاجأ له حتى زملاؤه في قيادة الحزب، مثل حسين خلدون عضو المكتب السياسي والناطق باسم الحزب، والذي قال إن الحديث عن ولاية رئاسية خامسة أمر سابق لأوانه، لأن الولاية الحالية مازال في عمرها سنتان ونصف، قبل أن يضيف ولد عباس تصريحا أكثر إثارة للجدل، عندما أكد أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقف على قدميه خلال ستة أشهر، وأنه يقول هذا الكلام بصفته كطبيب وكمطلع على الملف الصحي للرئيس وليس بصفته كرجل سياسي، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الاستغراب، خاصة وأنه تزامن مع التصريحات المتعلقة يترشح الرئيس لولاية خامسة.