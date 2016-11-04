﻿مصر تتخذ قرارات «مؤلمة» في محاولة لإصلاح اقتصادها المتداعي

القاهرة – وكالات: أتخذت مصر قرارات يقر المحللون بأنها «مؤلمة» على مدار الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بعد أن أحجمت الحكومات المتعاقبة عن المضي بعيدا في خفض دعم الوقود وتعويم العملة المحلية خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد على الدعم الحكومي.

فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود بدءا من أمس الجمعة بين 30 و47 في المئة. وحرر البنك المركزي أمس الأول سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3 في المئة) لاستعادة التوازن في أسواق العملة.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحافي أمس «هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات. رفاهية التأجيل غير متاحة يمكن كانت متاحة في عقود سابقة لكن أمس لا نستطيع أخذ قرارات مسكنة.»

وأوضح أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة وفرت من 3 الى 4 مليون فرصة عمل. وأشار الى أن هناك قرارات اخري ستتخذها الحكومة لصالح الاستثمار وخدمة المواطن.

واضاف ان الحكومة المصرية لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوي الخدمي ونفس الأسعار، معتبرا ان سعر تذكرة المترو يؤدي إلى خسائر فادحة لقطاع النقل ولا يجب أن تستمر في ذلك.

يذكر ان المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق قال في وقت سابق إنه في انتظار قرار الحكومة لتحريك زيادة سعر التذكرة، أو الإبقاء على السعر الحالي.

كانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 في المئة في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة. وقال طارق الملا وزير البترول في المؤتمر الصحافي ان الوفر المتوقع من تحريك أسعار الوقود 22 مليار جنيه.

لكن وزير المالية عمرو الجارحي أكد على أن رفع أسعار المواد البترولية لن يخفض عجز الموازنة المستهدف تقليصه إلى عشرة في المئة من 12 في المئة كما أنه لن يخفض حجم الإنفاق على الدعم حسبما ذكر. من جهة اخرى، قال وزير المالية ان الدولة تأخرت كثيرا في اتخاذ قرارات الإصلاح، ويجب عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وأوضح الجارحي أن قرار زيادة أسعار المواد البترولية يخفف من الضغط على الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيرا الى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم المستفيدون من دعم المواد البترولية.

وأكد أن الدعم زاد من 33 مليار جنيه في 2009 الى 134 مليار في .2016

وأضاف وزير المالية أن الحكومة والقيادة السياسية مصرة على التوضيح للشعب الصعوبات التي تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100 في المئة، والأجور زادت إلى 230 مليار، والدعم زاد إلى210 مليار جنيه.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقالت ريهام الدسوقي من «أرقام كابيتال» أن «القرارات مؤلمة ولكن كان لابد منها لتفادي مستقبل مظلم للاقتصاد. الطبقة الوسطى في مصر هي أكثر من سيتضرر من القرارات والطبقة الفقيرة بشكل عام ولكن كان لابد منها لإصلاح الاقتصاد.»

وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد وأزمات متكررة في توافر الأرز والزيت والسكر.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحكومة، ان مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب «الآثار السلبية للإصلاح» من خلال زيادة «قيمة المعاشات 15 مليار جنيه، ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة».

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر ان فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار «زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد» بداية من الشهر المقبل.

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء السلع.

وقال هاني جنينة من «بلتون المالية» للاستثمار «القرارات لا بديل عنها وسيكون تأثيرها صعبا هذه الأيام، ولكن هناك في المقابل زيادة في الدعم وأيضا في الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى.

أعتقد أن الشركات والمصانع ستعمل على زيادة أجور ورواتب العاملين لديها خلال الفترة المقبلة.»

وقال رئيس الوزراء أمس ان الحكومة تدرس قانونا للضريبة التصاعدية.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل، بحيث يُعفى كل من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه، في حين يدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة في المئة، ويدفع من يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا ضريبة 15 في المئة ،و20 في المئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه، و22.5 في المئة لمن يصل دخله إلى 500 ألف جنيه و30 في المئة لمن يزيد عن 500 ألف جنيه.

وزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين والتوسع في «برنامج تكافل وكرامة» الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا في مصر أولى خطوات الحكومة في برامج الرعاية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل.

وقال الجارحي «القرارات قد يكون لها بعض الآثار والصعوبات ولكن لابد من التعامل معها. تحريك أسعار المواد البترولية لن يخفض عجز الموازنة أو الدعم ولكن يخفض الضغط عن الهيئة العامة للبترول.»

وقالت الدسوقي «رغم إيجابية القرارات لكنها ستكون صعبة على المدى القصير. ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي لرفع التضخم ولكن أي زيادات ستزول تدريجيا.»

وفي محاولة لتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه، قال وزير التموين المصري محمد على الشيخ إنه لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية،

وأنه لن تفرض جمارك على السكر الأبيض المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن استيراده.

وشهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، في المؤتمر ان فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار «زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد» بداية من الشهر المقبل.

وقال الشيخ انه ستجري زيادة سعر توريد أرز الشعير من المزارعين من 2300-2400 إلى ثلاثة آلاف جنيه للطن.

كان السعر السابق أدى إلى عزوف المزارعين عن بيع المحصول إلى الحكومة مما أدى إلى تراكم المخزونات لديهم وشح المعروض في السوق.

من جهة ثانية طرح بنكا مصر والبنك الأهلي أمس الخميس شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 في المئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.

وقال جنينة «القرارات ستساعد على خروج الدولارات المخبأة وتوفيرها للشركات والمصانع من أجل معاودة الانتاج بجانب جذب الاستثمارات الخارجية بالعملة الصعبة».