﻿«إينل» الإيطالية تمضي قدما في مشروعات طاقة متجددة في افريقيا وتدعو للربط عبر الحدود

باريس – رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة «إينل» أمس الأول ان شركة المرافق الإيطالية تمضي قدما في بناء قدرة كهربية تبلغ خمسة آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة في أفريقيا، رغم عدم الاستقرار السياسي في شمال القارة ونقص الربط الكهربائي بين الدول.

وفي أوائل 2015 وضعت «إينل» خططا للاستثمار في الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء في أفريقيا، مع استهداف قدرات تعادل خمسة آلاف ميغاوات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الريح. وبعد عامين من ذلك أصبح لدي الشركة التي تدير 66 ألفا و500 ميغاوات في جنوب أوروبا بشكل رئيسي – مشروعات قيد الإنشاء في الطاقة الشمسية والرياح بنحو ألف ميغاوات في جنوب أفريقيا مع تشغيل 200 إلى 300 ميغاوات جديد، في الوقت الذي بدأ فيه تحالف بقيادة «إينل» بناء قدرات لطاقة الرياح بواقع 850 ميغاوات في المغرب بعد الفوز بمناقصة في أوائل 2016. وقال فرانسيسكو ستاراسي، الرئيس التنفيذي للشركة، على هامش مؤتمر للطاقة في باريس «نحو ألفين من الخمسة آلاف ميغاوات هذه قيد التنفيذ. نعمل على الثلاثة آلاف الآخرين.»

وأضاف أن شركته تستكشف حاليا مشروعا للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 300 ميغاوات في إثيوبيا، و50 ميغاوات في كينيا، وأنها فازت في يونيو/حزيران بمناقصة لمشروع بطاقة 34 ميغاوات في زامبيا.

وقال ستاراسى ان التحدي الأكبر في تزويد أفريقيا بالكهرباء يتمثل في عدم الاستقرار في أجزاء من شمال أفريقيا، وخاصة مصر وليبيا والجزائر التي لديها إمكانيات كبيرة لكنها تفتقر لشروط الاستثمار في الكهرباء.

وأضاف أن نقص الترابط يجعل كل دولة بمنزلة جزيرة منعزلة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، مما يعوق الاستثمارات في غرب أفريقيا.

وقال ستاراسي «إذا وافقوا على ما اتفقت عليه دول الشرق وأوجدوا نوعا من أنظمة الربط فإنهم سيصبحون أكثر إثارة للاهتمام بكثير».