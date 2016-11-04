﻿القلق من فوز ترامب برئاسة أمريكا يكلف الدولار أسوأ أداء في 12 أسبوعا

لندن – رويترز: ارتفع الدولار من أدنى مستوى في أربعة أسابيع أمس الجمعة قبيل تقرير بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية، لكنه يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي له في 12 أسبوعا بفعل المخاوف من فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وتراجع الدولار 1.2 في المئة هذا الأسبوع مقابل سلة عملات رئيسية، مع تقلص تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري ترامب في استطلاعات الرأي، بعد تجدد الجدل بخصوص خادم (سيرفَر) البريد الإلكتروني الشخصي الذي استخدمته.

كانت العملة الأمريكية سجلت أعلى مستوى في تسعة أشهر الأسبوع الماضي، مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، لكن فوز ترامب قد يؤخر هذا القرار.

واستقر الدولار عند 103.080 ين بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر 102.55 ين يوم الخميس. ونزلت العملة 1.6 في المئة هذا الأسبوع أمام الين الياباني الذي ينظر إليه كملاذ آمن.

من جهة ثانية استقر سعر الذهب أمس، متجها صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف سبتمبر/أيلول، وسط مخاوف متعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة الأسبوع المقبل، أبطلت أثر تقرير قوي عن الوظائف عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم. ونزلت أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين من نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وبحلول الساعة 1512 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1303.53 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا عن المستوى المنخفض الذي سجله عقب صدور بيانات الوظائف مباشرة والبالغ 1295.71 دولار، لكنه لم يسجل تغيرا يذكر مقارنة مع سعره عند إقفال الخميس البالغ 1303.25 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1304.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.3 في المئة في المعاملات الفورية لتسجل 18.38 دولار للأوقية متجها لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.8 في المئة إلى 1000.70 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1.8 في المئة إلى 626.97 دولار للأوقية.