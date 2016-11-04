﻿صندوق النقد: الوضع السياسي والديون يؤثران سلبا على اقتصاد تركيا

إسطنبول – وكالات: طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة نقل النظام المالي العالمي الذي يستند على الفوائد إلى نظام جديد يعتمد على الوسائل المالية العادلة، مثل نظام الصكوك، والمشاركة في استثمار عقارات البنية التحتية .

جاء ذلك في كلمة له ألقاها أمس الجمعة خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر أسواق رأس المال المنعقد في إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده أصدرت عام 2013 قانون أسواق رأس المال، الذي أتاح وسائل جديدة في الاستثمار في الكثير من المجالات.

وأضاف أن تركيا اتاحت للمستثمرين صيغا كثيرة يمكنهم الاستفادة منها، إلى جانب القروض من البنوك، منها الأوراق المالية، والصكوك، والسندات، والمشاركة في الاستثمارات غير المنقولة.

وحث أردوغان المستثمرين على استخدام تلك الوسائل، للتقليل من الفوائد المصرفية، وخفض التكاليف، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض العبء المالي للقطاع العام، كما سيزيد من كفاءة القطاع الخاص.

وأشاد الرئيس التركي بالانجازات والاستثمارات التي حققتها بلاده خلال السنوات الماضية، من خلال إصدار القوانينن وإنشاء مشاريع البنية التحتية، وخفض ديون الدولة.

واستذكر أردوغان قوله في السنوات السابقة بأن الأزمة المالية العالمية سوف لن تؤثر على بلاده كثيرا، مبيناً أن البعض استخف بكلامه حينها .

وأكد أردوغان أن تركيا حققت نمواً في جميع السنوات السابقة خلال فترة الأزمة المالية العالمية عدا عام 2009 التي شهدت فيها انكماشاً.

من جانبه قال صندوق النقد الدولي أمس ان الضبابية المتزايدة التي تكتنف المشهد السياسي في تركيا، وتراجع السياحة، وارتفاع مستويات ديون الشركات، جميعها عوامل تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد المتوقع أن ينخفض النمو فيها إلى 2.9 في المئة هذا العام.

وأضاف الصندوق أيضا أن وضع السياسة النقدية الحالي في ،تركيا والتي توازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة تباطؤ الاقتصاد، يجب أن يستمر دون مزيد من التيسير.

وصندوق النقد أحدث مؤسسة أجنبية تشير إلى المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي في تركيا.

وذكر الصندوق عقب مشاورات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي «الاقتصاد التركي صمد أمام صدمات عدة… لكن الضبابية السياسية المتزايدة والانخفاض الحاد في إيرادات السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات تترك بصمتها.»

وقال الصندوق انه يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المئة هذا العام، بفعل ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية والخارجية. ووصف الصندوق البطالة بأنها «مرتفعة ومتزايدة» قائلا إن حالة الضبابية اشتدت عقب الانقلاب الفاشل.

يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة أربعة في المئة في 2015، وهو المعدل الذي قال وزير المالية ناجي إقبال في سبتمبر/أيلول إن من المستبعد تحقيقه هذا العام.

وأضرت المخاوف الأمنية بإيرادات تركيا من السياحة وهى مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، وعزا ذلك إلى ضعف الليرة، ليوقف سبعة أشهر متواصلة من خفض أسعار الفائدة والدعوات المتكررة من أردوغان إلى خفض تكلفة الائتمان.

ووصف أردوغان -الذي يرغب في أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة الإنفاق وتدعم الاقتصاد- نفسه بأنه «عدو» أسعار الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولي من المزيد من التيسير. وقال «الوضع النقدي الحالي يوازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة اقتصاد متباطئ ويجب أن يظل هكذا.»

وقال الصندوق انه يتوقع أن يظل التضخم أعلى كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند خمسة في المئة. وارتفعت أسعار المستهلكين 7.16 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول وفق ما أظهرته بيانات هذا الأسبوع، لتسجل أبطأ وتيرة للنمو في خمسة أشهر.

على صعيد آخر تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمس الجمعة، بعد إلقاء القبض على 11 مشرعا من ثالث أكبر حزب في البرلمان الليلة قبل الماضية، من بينهم اثنان من زعماء الحزب، الأمر الذي قد يوقد شرارة قلاقل سياسية.

وسجلت الليرة 3.1300 للدولار في الساعة 0501 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 3.1095 أواخر معاملات الخميس.

وألقت الشرطة القبض على صلاح الدين دمرداش وفيجن يوكسيكداج، زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي الذي نال 5.2 مليون صوت في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وألقي القبض على تسعة مشرعين آخرين لامتناعهم عن الإدلاء بالشهادة أمام ممثلي الإدعاء في تحقيقات بقضايا إرهاب بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنهم في وقت سابق هذا العام.