﻿روبن يعود إلى المنتخب الهولندي بعد غياب عام

ميونيخ – د ب أ: يعود آرين روبن جناح بايرن ميونيخ الى المنتخب الهولندي استعدادا لمواجهة لوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم. وكان روبن استبعد لمدة عام كامل من المنتخب بسبب تلقيه عدة إصابات حالت دون استدعائه. ورغم استدعاء روبن (32 عاما) للمشاركة امام لوكسمبورغ يوم 13 الجاري، إلا أنه لن يكون جزءا من المباراة الودية أمام بلجيكا قبلها بأربعة أيام. وقال داني بليند مدرب المنتخب الهولندي: «بالنسبة لي الأمر كله يتعلق بالحصول على النقاط الثلاث من لوكسمبورغ». وكانت آخر مباراة دولية خاضها روبن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 أمام ويلز. ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث في المجموعة الأولى، بفارق ثلاث نقاط عن فرنسا والسويد، اللذين يلتقيان في باريس يوم الجمعة المقبل.

رويس يقترب من العودة إلى دورتموند بعد غياب طويل

برلين – د ب أ: قال توماس توشيل مدرب بوروسيا دورتموند الألماني إنه من المحتمل أن يعود ماركو رويس للمشاركة مع الفريق من جديد بعد انتهاء فترة توقف المنافسات المحلية لإقامة المباريات الدولية. وقال توشيل: «يسعدنا عودته (رويس) إلى التدريبات. إنه في أفضل حالاته وسيعود للمشاركة قريبا.» ولم يشارك رويس في أي مباراة منذ نهائي كأس ألمانيا في 21 أيار/ مايو الماضي، وغاب عن المنتخب في يورو 2016، بسبب إصابته في الفخذ، وتأجلت عودته التي كانت متوقعة في أيلول/ سبتمبر الماضي. وعقب مباراة اليوم، تتوقف المنافسات المحلية لمدة أسبوع لإقامة تصفيات كأس العالم، وبعدها يستأنف دورتموند مشواره في البوندسليغا بلقاء بايرن ميونيخ في 19 الجاري.

بواش يخلف إريكسون في تدريب شنغهاي الصيني

بكين – د ب أ: أعلن نادي شنغهاي الصيني تعيين البرتغالي أندري فيلاش بواش مدربا للفريق، ليحل مكان زفن غوران إريكسون الذي أقيل من المنصب. ولم يرتبط فيلاش بواش (39 عاما) بأي منصب تدريبي منذ رحيله عن زينيت الروسي في وقت سابق من العام الجاري، وسبق له العمل بأندية بورتو البرتغالي وتشلسي وتوتنهام الإنكليزيين. وأوضح النادي أن بواش سيحصل بموجب عقده على 13.7 مليون دولار في العام الواحد. وذكر النادي: «بواش من أبرز المدربين الشبان في الكرة الأوروبية… نثق في أن التعاقد معه سيضيف إلى الفريق من الجانب التكتيكي، ويحفز قدرات اللاعبين الشبان ويرتقي بالفريق للوصول إلى أهداف أكبر.» وأنهى شنغهاي دوري السوبر الصيني في المركز الثالث وسيخوض دورا فاصلا يمكنه من خلاله التأهل لدوري أبطال آسيا.

الفيفا يفرض غرامات مالية على 10منتخبات بسبب سوء سلوك جماهيرها

برلين – د ب أ: فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة مالية على منتخبي كوسوفو وكرواتيا على خلفية سوء سلوك جماهيرهما خلال لقاء المنتخبين بتصفيات كأس العالم. وتم تغريم كوسوفو 30 ألف فرانك سويسري (30700 دولار) بسبب هتافات جماهيره التمييزية ضد الصرب خلال لقاء الفريق مع كرواتيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وكان مقررا أن تخوض كوسوفو أول مباراة دولية رسمية على ملعبها منذ حصولها على عضوية الفيفا في أيار/ مايو الماضي، غير أن اللقاء جرى في ألبانيا بسبب عدم وجود ملاعب في كوسوفو تطابق معايير الكرة العالمية. كما عوقب المنتخب الكرواتي، الذي ينفذ حاليا عقوبة الحرمان من مشجعيه في مباراتين بتصفيات كأس العالم، بغرامة مالية بلغت 50 ألف فرانك سويسري بسبب سلوك مماثل من جماهيره. وفرض الفيفا غرامات أخرى على ألبانيا والبرازيل وباراغواي واستونيا وأوكرانيا وتشيلي والأرجنتين «بسبب حوادث تنطوي على التمييز والسلوك غير الرياضي من الجماهير، بما في ذلك هتافات ضد المثلية الجنسية». وقرر الفيفا أيضا فرض غرامة مالية على منتخب إيران بسبب قيام جماهيره «بمظاهر دينية خلال إحدى المباريات».

سجن سكرتير عام اتحاد الكرة البوليفي بسبب تزوير شهادته الجامعية!

لاباز – د ب أ: أصدر القضاء البوليفي حكمه بسجن والتر توريكو سكرتير عام الاتحاد البوليفي لكرة القدم بسبب تزوير درجة تعليمه الجامعي. وجاء الحكم على توريكو، الذي يترأس أيضا اتحاد كرة القدم في لاباز، بعد إدانته بتهم التزييف والتزوير واتهامات أخرى. وكانت كلية الحقوق بجامعة «سان أندريس» في لاباز، والتي يحمل توريكو شهادتها، أقامت دعوى قضائية ضد توريكو تتهمه بتزوير شهادته الجامعية، كما أقامت وزارة العدل في بوليفيا دعوى قضائية مماثلة ضد توريكو. وكان أحد القضاة في لاباز أصدر قبل أيام حكما بتغريم توريكو 30 ألف بوليفاريو (4310 دولارات أمريكية) مع الإقامة الجبرية في منزله قبل أن يصدر القاضي الآخر حكما بسجنه.