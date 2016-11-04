﻿ديوكوفيتش وموراي يواصلان التألق ويبلغان دور الثمانية

باريس – د ب أ: قلب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تأخره أمام البلغاري غريغوري ديميتروف إلى فوز ثمين بنتيجة 4/6 و6/2 و6/3 في الدور الثالث لبطولة باريس بيرسي لأساتذة التنس، ليحقق فوزه السادس عشر على التوالي في المسابقة، ويحافظ على صدارته للتصنيف العالمي للاعبي التنس للمحترفين.

في المقابل، لم يجد البريطاني آندي موراي صعوبة تذكر لاجتياز عقبة منافسه الفرنسي لوكاس بويل بنتيجة 6/3 و6/صفر خلال 72 دقيقة فقط. ويبدو الصراع محتدما بين ديوكوفيتش وموراي لاقتناص صدارة التصنيف العالمي بنهاية الموسم الجاري، في ظل محاولات النجم البريطاني، المصنف الثاني عالميا، تقليص الفارق الذي يفصله عن نظيره الصربي. وبإمكان موراي الانقضاض على الصدارة في حال خروج ديوكوفيتش من الدور المقبل للبطولة الذي يواجه خلالها الكرواتي مارين شيليتش، أو في حالة تتويج النجم البريطاني باللقب الذي يحمله ديوكوفيتش في الأعوام الثلاثة الماضية، شريطة إخفاق اللاعب الصربي في التأهل للمباراة النهائية. وتعرض ديوكوفيتش لإصابة في ركبته ليتم إيقاف المباراة لتلقي العلاج، قبل أن يتعافى النجم الصربي سريعا ويحسم المباراة لصالحه بعد ساعتين ونصف الساعة تقريبا من القتال، ليصعد إلى دور الثمانية، محققا فوزه الحادي والستين هذا الموسم. وقال ديوكوفيتش عقب المباراة: «لقد بدأ ديميتروف المباراة بشكل جيد للغاية، كنت أدرك منذ البداية أن المباراة لن تكون سهلة». من جانبه، التحق الكرواتي مارين شيليتش بركب المتأهلين إلى البطولة الختامية للتنس التي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن الشهر الجاري، عقب فوزه على البلجيكي ديفيد غوفين بنتيجة 6/3 و7/6 (11/9). وحجز شيليتش، الذي سيقود منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نهائي بطولة كأس ديفيز نهاية الشهر الجاري، المقعد السابع بالبطولة الختامية، التي ستنطلق بعد عشرة أيام بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم. وما زال الصراع محتدما بين النمساوي دومينيك ثيم والتشيكي توماس بيرديتش والفرنسي جو ويلفرد تسونغا، لانتزاع البطاقة الأخيرة المؤهلة للبطولة. وودع ثيم بطولة باريس مبكرا، بخروجه من الدور الثاني على يد الأمريكي جاك سوك، فيما يواجه بيرديتش نظيره الفرنسي جيل سيمون في الدور الثالث للمسابقة، التي تشهد أيضا مواجهة قوية بين تسونغا والياباني كي نيشيكوري. وبات مصير ثيم معلقا بخسارة منافسيه، فيما ستكون الفرصة مواتية أمام بيرديتش لخطف المقعد الأخير في البطولة الختامية، حال تأهله إلى الدور قبل النهائي فقط، شريطة عدم نجاح تسونجا في الفوز باللقب. وانضم شيليتش، الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، رابع بطولات غراند سلام الأربع الكبرى، عام 2014، إلى قافلة المتأهلين للبطولة الختامية التي تضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبريطاني آندي موراي والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والياباني نيشيكوري والكندي ميلوش راونيتش والفرنسي جيل مونفيس. وسجل شيليتش بذلك التأهل ظهوره الثاني في البطولة الختامية، علما بأنه خسر جميع مبارياته الثلاث في مرحلة المجموعتين، عندما شارك للمرة الأولى في المساقة العام الماضي. وصرح شيليتش، الذي توج مؤخرا ببطولة بازل: «لقد كانت الأيام العشرة الأخيرة صعبة للغاية بالنسبة لي. لعبت بشكل جيد للغاية اليوم، وعانيت من بعض الضغوط لاسيما وأن جوفين تغلب علي في مواجهاتنا القليلة الماضية». أضاف اللاعب الكرواتي: «أريد المحافظة على هذا الأداء الآن، ولا يمكنني الانتظار للعودة مرة أخرى للعب في لندن، إن هذا التأهل يعني الكثير بالنسبة لي». وبلغ الكندي ميلوش راونيتش دور الثمانية للبطولة بفوزه الصعب على الأوروغواني بابلو كويفاس بنتيجة 4/6 و6/1 و6/2، فيما واصل الأمريكي جاك سوك مغامرته في البطولة بعدما أطاح بالفرنسي ريتشارد جاسكيه، المصنف الثاني عشر في المسابقة، بنتيجة 6/2 و3/6 و7/5، كما تغلب الأمريكي جون إيسنر على الألماني يان لينارد شترف بصعوبة بالغة بنتيجة 6/4 و6/7 (4/7) و6/3.