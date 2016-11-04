﻿كافاليرز يواصل حصد العلامة الكاملة في بداية مشوار الدفاع عن لقبه

لوس أنجليس – د ب أ: واصل كليفلاند كافاليرز حصد العلامة الكاملة وحقق الانتصار الخامس له على التوالي حيث تغلب على ضيفه بوسطن سلتيكس 128/122 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ورفع كافاليرز رصيده إلى عشر نقاط منفردا بصدارة مجموعة المنطقة الشرقية، حيث أنه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته حتى الآن بالموسم الجديد، بينما يحتل بوسطن سيلتكس المركز الثالث برصيد ثماني نقاط. وسجل ليبرون جيمس 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة وسبع متابعات لكليفلاند كافاليرز خلال المباراة. وفي مباراتين أخريين بمجموعة المنطقة الشرقية تغلب أورلاندو ماجيك على ساكرامنتو كينغز 102/94 وميلواكي بكس على إنديانا بيسرز 125/107 .وحقق غولدن ستيت واريورز انتصاره الرابع مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم، حيث تغلب على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 122/96 ليحتل المركز الثاني في مجموعة المنطقة الغربية متساويا في النقاط مع سان أنطونيو سبيرز المتصدر وأوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب المركز الثالث. وحقق دنفر ناغتس انتصاره الثاني في الموسم مقابل هزيمتين حيث تغلب على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 102/99 .