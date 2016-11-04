﻿الغابون تقيل مدربها قبل 70 يوماً على الافتتاح

ليبرفيل – رويترز: أقالت الغابون مدربها البرتغالي جورجي كوستا قبل 70 يوما على استضافتها لكرة القدم في يناير/ كانون الثاني المقبل بسبب سلسلة من النتائج السيئة.

وقال الاتحاد الغابوني للعبة أمس إنه أقال كوستا (45 عاما) واستبدله بمواطنه جوزيه غاريدو الذي كان مدربا للاتحاد الغابوني. وفازت الغابون، التي تعادلت على ملعبها مع المغرب الشهر الماضي في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وستلتقي مع مالي في 12 من الشهر الجاري، مرتين فقط هذا العام. وستلتقي الغابون مع غينيا بيساو في ليبرفيل في افتتاح البطولة في 14 يناير المقبل.