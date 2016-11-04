﻿الدوري المصري: الأهلي ينتزع فوزا صعبا من طنطا

القاهرة – د ب أ: انتزع النادي الاهلي فوزا صعبا من مضيفه طنطا 1/صفر ضمن المرحلة الثامنة من الدوري المصري، والتي شهدت أيضا تعادل طلائع الجيش مع بتروجيت 1/1.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للتونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32. وبهذا الفوز، استعاد الاهلي صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن مصر المقاصة الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة أمام الزمالك. وفي المقابل توقف رصيد طنطا عند أربع نقاط وتراجع للمركز السابع عشر قبل الأخير بفارق نقطة خلف أسوان السادس عشر. وفي المباراة الثانية، تعادل بتروجيت مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما. وتقدم بتروجيت بهدف سجله محمد رمضان في الدقيقة 49 وتعادل محمد شريف لطلائع الجيش في الدقيقة 53. ورفع بتروجيت رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع كما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.