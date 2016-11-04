﻿الدوري السعودي: الاتحاد يقهر الباطن بثنائية ويستعيد الصدارة

الرياض – د ب أ: استعاد الاتحاد صدارته للدوري السعودي، التي لم يفقدها سوى بضع دقائق لمصلحة النصر، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي والسaادس هذا الموسم، إثر تغلبه 2/صفر على ضيفه الباطن في المرحلة الثامنة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الثاني، في حين توقف رصيد الباطن عند ثماني نقاط في المركز العاشر مؤقتا. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، رغم المحاولات الهجومية من لاعبي الاتحاد لافتتاح التسجيل. وفي الشوط الثاني، كثف الاتحاد هجماته، لتشهد الدقيقة 72 الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق عدنان فلاتة. وواصل الاتحاد هجومه لتعزيز النتيجة وتأمين الحصول على النقاط الثلاث، ليضيف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 80، بعدما تابع تمريرة بينية ماكرة من التونسي أحمد العكايشي، ليسدد تصويبة أرضية زاحفة على يسار العنزي داخل الشباك.