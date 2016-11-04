﻿الدوري الاوروبي: تأهل زينيت وشاختار وشالكه الى الدور الثاني… وخسارة مانشستر يونايتد والإنتر

عواصم – د ب أ: تلقت آمال مانشستر يونايتد في التأهل للأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي ضربة موجعة، بعدما خسر 1/2 أمام مضيفه فناربخشه التركي في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، التي شهدت أيضا تعادل زوريا لوغانسك الأوكراني 1/1 مع ضيفه فينورد الهولندي.

وارتقى فينورد إلى صدارة المجموعة بسبع نقاط، بفارق الأهداف أمام فناربخشه، المتساوي معه في الرصيد، في حين قبع يونايتد في المركز الثالث بست نقاط، وتذيل زوريا الترتيب بنقطة واحدة. وتقدم فناربخشه بهدف مبكر حمل توقيع موسى سو في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله جيرمان لينز الهدف الثاني في الدقيقة 59، في حين سجل وين روني هدف حفظ ماء الوجه ليونايتد قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة. وأهدر أولمبياكوس اليوناني نقطتين ثمينتين، في صراعه لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية عن المجموعة الثانية، عقب تعادله 1/1 مع مضيفه أستانا الكازاخي. وشهدت المجموعة ذاتها فوز أبويل نيقوسيا القبرصي 1/صفر على ضيفه يانغ بويز السويسري. وتربع نيقوسيا على الصدارة بتسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أولمبياكوس، الثاني، فيما احتل يانغ بويز المركز الرابع بأربع نقاط، وجاء أستانا في ذيل الترتيب بنقطتين. وأنعش اندرلخت البلجيكي آماله في التأهل بفوز كبير 6/1 على ضيفه ماينز الألماني في المجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا فوز سانت اتيان الفرنسي على غابالا الآذاري 2/1. ورفع اندرلخت رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام سانت اتيان، فيما تراجع ماينز للمركز الثالث بخمس نقاط، وتلاشت آمال غابالا نهائيا في التأهل بعدما ظل رصيده خاليا من النقاط في المركز الأخير. وصعد زينيت الروسي إلى الدور الثاني رسميا، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي بفوزه على داندولك الأيرلندي 2/1 في المجموعة الرابعة، فيما تعادل مكابي سلبا مع ضيفه ألكمار الهولندي. وضمن زينيت صدارته للمجموعة حتى نهاية الدور الأول، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة، فيما جاء مكابي في المركز الثاني بأربع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على داندولك، الثالث، واحتل ألكمار المركز الأخير بنقطتين. وانتزع روما الإيطالي فوزا ثمينا 4/2 من مضيفه أوستريا فيينا النمساوي في المجموعة الخامسة، التي شهدت أيضا تعادل أسترا جورجيو الروماني 1/1 مع ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي. وتصدر روما المجموعة بثماني نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام أوستريا فيينا، الثاني، فيما احتل أسترا المركز الثالث بأربع نقاط، وجاء بلزن في المؤخرة بثلاث نقاط. وازدادت المجموعة السادسة تعقيدا بعدما تغلب أتلتيك بلباو الأسباني 5/3 على ضيفه غينك البلجيكي، فيما تعادل ساسولو الإيطالي 2/2 مع ضيفه رابيد فيينا النمساوي. ورغم الخسارة، حافظ جينك على صدارته بست نقاط، بفارق الأهداف أمام غينك، الثاني، فيما جاء رابيد فيينا وساسولو في المركزين الثالث والرابع على التوالي بخمس نقاط. وبات أياكس الهولندي على مشارف التأهل للدور الثاني، بعدما حقق انتصاره الثالث في المجموعة السابعة بفوزه على ضيفه سيلتا فيغو الأسباني 3/2، فيما تغلب ستاندار لييج البلجيكي على مضيفه باناثانيكوس اليوناني 3/صفر. وعزز أياكس صدارته برفع رصيده إلى عشر نقاط، بفارق خمس نقاط أمام لييج وسيلتا، الثاني والثالث على الترتيب، فيما جاء باناثانيكوس في المركز الأخير بنقطة وحيدة. وبلغ شاختار دونيتسك الأوكراني الدور الثاني بفوزه 5/3 على مضيفه جينت البلجيكي في المجموعة الثامنة، فيما تغلب براغا البرتغالي 3/1 على كونيا سبور التركي. وأحكم شاختار قبضته على صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة بفوزه في جميع مبارياته الأربع، فيما ارتقى براغا للمركز الثاني بخمس نقاط، بفارق نقطة أمام جينت الثالث بأربع نقاط، وجاء كونيا في المركز الأخير بنقطة واحدة. وصعد شالكه الألماني للدور المقبل بفوزه 2/صفر على ضيفه كراسنودار الروسي في المجموعة التاسعة، التي شهدت أيضا فوز سالزبورغ النمساوي على مضيفه نيس الفرنسي بالنتيجة ذاتها. وحافظ شالكه على صدارته برصيد 12 نقطة، فيما جاء كراسنودار في المركز الثاني بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام سالزبورغ ونيس الثالث والرابع على الترتيب. ووضع فيورنتينا الإيطالي قدما في الدور الثاني بتغلبه 3/صفر على ضيفه سلوفان ليبيريتش التشيكي بالمجموعة العاشرة، بينما حقق كارباكا آقدام الآذاري مفاجأة كبرى بفوزه على مضيفه باوك اليوناني. وواصل فيورنتينا صدارته بعشر نقاط، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل رسميا، فيما جاء كارباكا آقدام في المركز الثاني بسبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام باوك، الثالث، فيما احتل سلوفان ليبريتش المركز الأخير بنقطة واحدة. وتعرض الإنتر الإيطالي لضربة موجعة بعدما خسر 1/2 أمام مضيفه ساوثهامبتون الانكليزي في المجموعة الحادية عشرة، التي شهدت أيضا فوز سبارتا براغ التشيكي 2/صفر على ضيفه هبوعيل بئر السبع. وظل سبارتا في الصدارة بتسع نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على ساوثهامبتون، الثاني، فيما احتل بئر السبع المركز الثالث بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام الإنتر متذيل الترتيب الذي أصبح بحاجة لما يشبه المعجزة للاستمرار في البطولة. وأنعش عثمانلي سبور التركي آماله في التأهل للأدوار الإقصائية، عقب فوزه 2/1 على مضيفه فياريال الأسباني في مفاجأة مدوية بالمجموعة الثانية عشرة، التي شهدت أيضا تعادل زيوريخ السويسري مع ضيفه ستيوا بوخارست الروماني سلبا. وارتقى عثمانلي إلى الصدارة بسبع نقاط، بفارق نقطتين أمام فياريال وزيوريخ، الثاني والثالث، بينما تذيل ستيوا بوخارست الترتيب بثلاث نقاط.