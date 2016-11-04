﻿الدوري الأسباني: برشلونة في ضيافة اشبيلية في مواجهة نارية

مدريد – د ب أ: يستعد برشلونة للموقعة المرتقبة أمام مضيفه اشبيلية غدا الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الأسباني وسط الكثير من الشكوك والقليل من اليقين.

هل سيصبح الحارس الألماني مارك اندري تير شتيغن أكثر قدرة على الوثوق به وصلابة مما كان عليه خلال الهزيمة الصادمة أمام مانشستر سيتي 3/1 في دوري أبطال أوروبا؟ هل ينجح برشلونة في تصحيح مسار خط دفاعه المهتز، والذي تأثر بغياب جيرارد بيكيه وجيريمي ماثيو وخوردي البا، في مواجهة الهجوم الصلب لاشبيلية والذي سجل أربعة أهداف في شباك دينامو زغرب الأربعاء؟ وهل خط الوسط الذي يفتقد بشدة جهود القائد اندريس انييستا للاصابة سيكون نشيطا ومبدعا أكثر مما كان عليه أمام السيتي؟ وقال اندري غوميز الذي حاول ولكن فشل في تعويض غياب انييستا خلال المواجهة امام السيتي: «نعرف أن المواجهة أمام اشبيلية ستكون غاية في الصعوبة، إنه فريق جيد للغاية خاصة عندما يلعب على أرضه». ولم يحقق برشلونة أي انتصار على ملعب سانشيز بيثخوان معقل اشبيلية منذ عام 2013، وخسر الفريق الكاتالوني هناك 1/2 في الموسم الماضي. وقال سيرخيو اسكوديرو ظهير أيسر اشبيلية: «برشلونة فريق رائع، لكننا شاهدنا مؤخرا أنه ليس بالفريق الذي لا يقهر». ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر ويتفوق بفارق نقطة على اتلتيكو مدريد واشبيلية الثالث والرابع، ما يبشر بصراع هو الأشرس على لقب الليغا.

ومن المتوقع ألا يواجه ريال مدريد الكثير من العناء عندما يواجه ضيفه ليغانيس يوم الأحد، رغم التعادل مع ليغيا وارسو البولندي 3/3 في دوري الأبطال. وسيضطر زين الدين زيدان مدرب الريال مجددا إلى الاعتماد على عناصر جديدة في الدفاع بسبب إصابة سيرخيو راموس وبيبي ومارسيلو، كما يفتقد وسط الفريق جهود لوكا مودريتش وكاسيميرو. وسجل ليغانيس بداية واعدة في المشاركة الأولى بالدرجة الأولى، لكن الفريق خسر آخر ثلاث مباريات وبات يحتل المركز الخامس من القاع. ويلتقي اتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال سوسيداد، الذي حقق مسيرة جيدة في الفترة الأخيرة ليتقدم إلى المركز السادس. ومن المؤكد أن يدفع المدرب دييغو سيميوني بالمهاجم الفرنسي كيفين غاميرو بجوار مواطنه انطوان غريزمان، بعدما فضل إراحته خلال الفوز على روستوف الروسي 2/1 في دوري الأبطال، حيث سجل غريزمان هدفي الفوز. ويلتقي فياريال الخامس يوم الأحد مع ضيفه ريال بيتيس، ويلتقي بلنسية مع مضيفه سيلتا فيغو واسبانيول مع اتلتيك بلباو. وفي مباريات اليوم يلتقي غرناطة مع ديبورتيفو لاكورونيا واوساسونا مع الافيش ولاس بالماس مع ايبار.