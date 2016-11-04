﻿الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتطلع إلى تصحيح المسار مع مدرب جديد

روما – د ب أ: عندما تنطلق منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي اليوم، ستتطلع جماهير إنتر ميلان إلى استعادة فريقها لتوازنه بعدما مني بأربع هزائم خلال آخر خمس مباريات بالدوري، ما دفع إدارة النادي لإقالة المدرب فرانك دي بور وإسناد المهمة بشكل مؤقت إلى ستيفانو فيكي مدرب شباب النادي.

وخاض الفريق مباراته الأولى تحت قيادة فيكي الخميس وخسرها أمام مضيفه ساوثهامبتون الإنكليزي 1/2 ضمن الدوري الأوروبي، لكن الجماهير تأمل في استعادة مذاق الانتصارات من جديد أمام كروتوني غدا بالدوري الإيطالي. وكان الإنتر استهل مشواره في الموسم الحالي بالهزيمة أمام كييفو صفر/2 في آب/ أغسطس لكنه حقق نتائج مقنعة في أيلول/ سبتمبر، حيث تغلب على يوفنتوس حامل اللقب 2/1 وعلى إمبولي في عقر داره 2/صفر، إلا أن نتائجه تراجعت مجددا، ما أسفر عن إقالة دي بور. ويحتل الإنتر حاليا المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة حصدها خلال 11 مباراة، ويتأخر بفارق ست نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية. وفي الوقت الذي تنشغل فيه إدارة النادي في البحث عن المدرب الجديد المناسب، يتطلع المدافع أندريا رانوكيا إلى تخلص الفريق من أزمته، وقال: «جميعنا محترفون ورأينا ذلك. الكل حزين لما حدث لفرانك دي بور، لكن من جانبنا نأمل في النهوض من هذه الأزمة.» وأضاف: «المهمة لا تبدو سهلة الآن، لكنها أيضا تعد فرصة رائعة كي نظهر أننا لا نزال بقوتنا ونتمتع بقدرات عالية. لا للمزيد من الأعذار: نحن بحاجة إلى رد فعل من اللاعبين والنادي ككل.» ويبدو التراجع في الفترة الماضية أقل حدة ليوفنتوس حامل اللقب، فقد أخفق في الظهور بأفضل مستوياته، لكنه لا يزال يحتل الصدارة برصيد 27 نقطة وبفارق أربع نقاط أمام روما. ويحل يوفنتوس الذي يدربه ماسيميليانو أليغري ضيفا على كييفو الأحد، بهدف مصالحة الجماهير بعد التعادل المخيب للآمال الذي مني به يوفنتوس على ملعبه أمام ليون الفرنسي 1/1 الأربعاء بدوري أبطال أوروبا. فقد جاء التعادل صادما لجماهير يوفنتوس الذي أخفق في الحفاظ على تقدمه في المباراة لحسم بطاقة التأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال مبكرا. وقال اليغري: «من الآن فصاعدا، سيتوجب علينا تطوير المستوى. في البداية نحن بحاجة إلى عودة لاعبين مهمين، كما أننا بحاجة إلى إنهاء هذه الفترة التي كانت مزدحمة بالمباريات، بأفضل شكل من خلال مباراة كييفو.» وواجه أليغري مشاكل في خط الوسط، كما أنه لا يتوقع عودة المدافع المخضرم جورجيو كيليني والمهاجم باولو ديبالا قبل انتهاء فترة التوقف لإقامة المباريات الدولية. كذلك لم يشكل روما، الثاني، الضغط المتوقع على المتصدر يوفنتوس، حيث أهدر فريق العاصمة نقطتين بتعادله السلبي أمام إمبولي، وسيسعى إلى تقليص فارق الأربع نقاط عندما يستضيف بولونيا الأحد. وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء تورينو مع كالياري ونابولي الخامس مع لاتسيو، بينما تشهد مباريات الأحد لقاء بيسكارا مع إمبولي وباليرمو مع ميلان وجنوى مع أودينيزي وساسولو مع أتلانتا وفيورنتينا مع سامبدوريا.