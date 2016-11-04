﻿فاردي أبرز المفاجآت في قائمة المرشحين

برلين – د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة من 23 مرشحا ل في العالم خلال 2016، وضمت جيمي فاردي لاعب ليستر بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولعب فاردي دورا بارزا في تتويج ليستر بلقبه التاريخي في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ليصعد بسرعة هائلة من لاعب بعيد عن الأضواء إلى أحد المرشحين لجائزة الأفضل في العالم. وضمت القائمة زميله النجم الجزائري رياض محرز ونغولو كانتي الذي انتقل من ليستر إلى تشلسي. وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس خمسة مرشحين من ريال مدريد بطل أوروبا، حيث ضمت غاريث بيل وتوني كروس ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس. كذلك جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس القائمة المعتادة في مرشحين برشلونة، حيث ضمت أندريس إنييستا ونيمار ولويس سواريز. وبعد انفصالها عن جائزة «الكرة الذهبية»، يجرى اختيار الفائزين بجوائز الفيفا من خلال عملية تصويت مجمعة تعتمد على اختيارات قادة المنتخبات ومدربيها وعملية تصويت على الإنترنت ومن وسائل الإعلام. ويعلن عن قائمة نهائية من ثلاثة مرشحين في الثاني من كانون الأول /ديسمبر المقبل، بينما يتوج الفائز خلال حفل جوائز الفيفا في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل. وضمت القائمة: الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي) والويلزي غاريث بيل (ريال مدريد) والإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) والفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (المنتقل من سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد) والأسباني أندريس إنييستا (برشلونة) والفرنسي نغولو كانتي (المنتقل من ليستر إلى تشلسي) والألماني توني كروس (ريال مدريد) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) والجزائري رياض محرز (ليستر) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) والبرازيلي نيمار (برشلونة) والألماني مسعود أوزيل (أرسنال) والفرنسي ديميتري باييه (وستهام) والفرنسي بول بوغبا (المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد) والاسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد) والتشيلي أليكسيس سانشيز (أرسنال) والأوروغواني لويس سواريز (برشلونة) والإنكليزي جيمي فاردي (ليستر).