﻿لوف يريح أوزيل ويستدعي ثلاثة وجوه جديدة

برلين – د ب أ: قرر يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني إراحة مسعود أوزيل في المباراة المقبلة أمام سان مارينو بتصفيات كأس العالم وكذلك المباراة الودية أمام إيطاليا، واستدعى ثلاثة وجوه جديدة ضمن قائمة تضم 25 لاعبا.

ومنح لوف فرصة المشاركة الأولى لكل من يانيك غيرهارت (22 عاما) لاعب فولفسبورغ وبنيامين هنريكس (19 عاما) لاعب باير ليفركوزن وسيرجي غنابري (21 عاما) لاعب فيردر بريمن. ويعد المنتخب الألماني بطل العالم مرشحا بقوة لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات عندما يحل ضيفا على سان مارينو في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسيختتم مبارياته في 2016 بمواجهة نظيره الإيطالي وديا في ميلان في 15 من الشهر نفسه. وإلى جانب إراحة أوزيل لاعب أرسنال، يتوقع عدم مشاركة توني كروس لاعب ريال مدريد وسامي خضيرة لاعب يوفنتوس في المباراة أمام سان مارينو فقط لمنحهما فرصة للراحة حيث لا تتضمن مسابقات الدوري في إنكلترا وأسبانيا وإيطاليا فترة اجازة شتوية، كما الحال في الدوري الألماني. وقال لوف: «نتعامل مع المباراة الأخيرة بالتصفيات هذا العام، بالجدية التي تعاملنا بها مع المباريات الثلاث الماضية. تحقيق انتصار كبير في سان مارينو ضروري لتعزيز صدارتنا للمجموعة… كذلك نسعى لمنح اللاعبين الشبان فرصة استعراض قدراتهم.»

ورغم أهمية المباراة أمام إيطاليا، اعتبر لوف نتيجتها أمرا ثانويا حيث يركز بشكل أساسي خلال الوديات على الوقوف على مستويات عناصر الفريق الذي يضم ثمانية لاعبين تبلغ أعمارهم 21 عاما وأقل. ويعود المهاجم ماريو غوميز بعد غياب بسبب الإصابة كما استدعى لوف، جوليان براندت وماكس ماير وليون غوريتزكا، الذي لعب إلى جانب غنابري ضمن المنتخب الأولمبي الفائز بفضية كرة القدم في أولمبياد ريو. وغاب جوليان دراكسلر عن القائمة بسبب الإصابة كما استمر غياب ليروي ساني وأندري شورله وأنطونيو رويديغر بسبب عدم التعافي من الإصابات.