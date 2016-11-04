﻿الدوري الالماني: بايرن ميونيخ المتصدر في مواجهة هوفنهايم المتحفز

برلين – د ب أ: يوجه بايرن ميونيخ مجددا أنظاره صوب الدوري الألماني حيث يلتقي المتصدر مع ضيفه هوفنهايم الثالث اليوم في صراع قوي بين فريقين لم يتعرضا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

ويسجل جوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم مسيرة رائعة مع الفريق، أشبه بمسيرته الموسم الاول له في البوندسليغا في موسم 2009/2008 عندما تصدر في النصف الأول لكن تراجع في النصف الثاني من الموسم. وخسر هوفنهايم خلال ذلك الموسم على ملعب البايرن 2/1 كما أنه لم يفز على البايرن في الـ15 مواجهة التالية بينهما، وفي المجموع خسر هوفنهايم أمام البايرن 12 مرة وتعادل أربع مرات. ومن جانبه فاز البايرن في سبع من آخر ثماني مواجهات مع هوفنهايم، لكن الفريق سيواجه مهمة شاقة في المباراة التالية أمام الفريق الذي حقق الفوز في آخر خمس مباريات بعدما تعادل في أول أربع مباريات. وقال الكسندر روسن مدير نادي هوفنهايم بعد الفوز على هيرتا برلين 1/صفر: «نتطلع للمباراة أمام البايرن ولن يمتلكنا الرعب». وأضاف: «ستكون مباراة رائعة، من الرائع الذهاب إلى ميونيخ في هذه المرحلة من الموسم، الآن سنختبر أنفسنا أمام الفريق الأفضل». وأشار ناغلسمان (29 عاما) وهو أصغر مدرب في تاريخ البوندسليغا: «سنذهب إلى هناك من أجل تحقيق النجاح». فقط بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند حصدا عددا أكبر من النقاط من هوفنهايم منذ تولي ناغلسمان المسؤولية في شباط/ فبراير الماضي، حيث نجح في تحويله من فريق مهدد بالهبوط إلى فريق منظم تكتيكيا ومن الصعب قهره. وقال سيباستيان رودي لاعب المنتخب الألماني وقائد هوفنهايم: «لم نفز في آخر خمس مباريات لأننا محظوظون، لكن لأننا لعبنا بشكل جيد، نتمتع بالشجاعة ولدينا الكثير من الثقة، علينا أن نحتفظ بهذه القوة الدافعة». ومن جانبه يعيش البايرن أيضا حالة من المعنويات المرتفعة بعد فوزه على ملعب ايندهوفن الهولندي 1/2 وبلوغه الدور التالي لدوري الأبطال. ويتصدر البايرن برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن مفاجأة الموسم لايبزيغ الصاعد صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن هوفنهايم الثالث. ويلتقي لايبزيغ الأحد مع ماينز، حيث يملك الفريق فرصة معادلة انجاز دويسبورغ في موسم 1994/1993 عندما خاض أول عشر مباريات منذ الارتقاء للدرجة الأولى بدون أن يتعرض لأي هزيمة. ويستضيف هامبورغ صاحب المركز الأخير بوروسيا دورتموند السادس اليوم. ويأمل هامبورغ تحقيق أول فوز له في الموسم وتسجيل أول هدف له في ثماني مباريات، وسيكون أسطورة النادي أوفي زيلر حاضرا في المباراة احتفالا بعيد ميلاده الثمانين. وتأهل دورتموند بدوره إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال بعد الفوز على سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف نظيف. ويلتقي فرايبورغ مع فولفسبورغ وانغولشتات مع اوغسبورغ وباير ليفركوزن مع دارمشتات واينتراخت فرانكفورت مع كولون. والأحد يلتقي شالكه مع فيردر بريمن المتعثر