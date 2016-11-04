﻿الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يتسلح بالثقة للحفاظ على الصدارة… وأرسنال يواجه توتنهام في دربي شمال لندن

لندن – د ب أ: يتطلع مانشستر سيتي إلى الاستفادة من الدفعة المعنوية الهائلة التي يتمتع بها لاعبوه في الوقت الحالي، للحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنكليزي، عندما تنطلق منافسات المرحلة الحادية عشرة اليوم.

ويتصدر السيتي برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام أرسنال وليفربول، وبفارق نقطة واحدة أمام تشلسي الرابع، وستخوض الفرق الأربعة الأولى مبارياتها بالمرحلة على ملاعبها. ويستضيف السيتي ميدلزبره في افتتاح المرحلة اليوم، بعد الفوز الثمين الذي حققه على برشلونة 3/1 مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا. وكان السيتي، الذي يدربه جوسيب غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة، تأخر بهدف أمام الفريق الكتالوني لكنه قلب موازين المباراة وحسمها بثلاثة أهداف لإيلكاي غندوغان (هدفان) وكيفن دي بروين. ورغم ذلك حذر دي بروين من الاستهانة بميدلزبره الذي لم يتلق سوى هزيمة واحدة خلال آخر أربع مباريات، حيث يرى اللاعب أن الفوز على برشلونة لا يحسم مواجهة ميدلزبره في الدوري. وقال دي بروين: «يجب أن نؤدي بنفس المستوى ونحاول الفوز على ميدلزبره كي ندخل فترة التوقف لإقامة المنافسات الدولية، بعد سلسلة نتائج إيجابية، ونحافظ على القمة في الدوري». وأضاف: «إنها مواجهة صعبة للغاية. كل فريق يقدم كل ما لديه عندما يواجهنا… مباراة ميدلزبره تشكل اختبارا صعبا آخر.»

أما أرسنال الثاني، فتبدو مهمته أكثر صعوبة حيث يستضيف الأحد جاره اللندني توتنهام الخامس برصيد 20 نقطة. ولم يتلق توتنهام أي هزيمة في الدوري حتى الآن، لكن لا شك أنه يسعى بقوة إلى العودة لطريق الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية. ويحتمل عودة المهاجم هاري كاين للمشاركة مع توتنهام بعد تعافيه من الإصابة، لكن مهمة الفريق لن تكون سهلة أمام أرسنال المنتشي بالفوز في دوري الأبطال والذي حقق عشرة انتصارات خلال آخر 11 مباراة. كذلك يحتمل مشاركة لاعب الوسط آرون رامزي أساسيا، وأكد اللاعب الويلزي على أن المباريات أمام توتنهام دائما تكون مهمة للاعبين والجماهير. وقال: «كان توتنهام منافسا قويا في الموسمين الماضيين… إنها مباراة دربي، لذلك نحن ندرك ما سنواجهه وما يمكننا توقعه.» وأضاف: «لم يتلقوا أي هزيمة في الدوري هذا الموسم وسيسعوا إلى مواصلة هذه السلسلة أمامنا. سنخوض المباراة على ملعبنا وعلينا أن نخوضها بثقة في قدرتنا على الفوز.» واعترف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام بأن فريقه لم يظهر بأفضل مستوياته في المباراة التي خسرها على ملعبه أمام باير ليفركوزن الأربعاء بدوري الأبطال، مؤكدا أنه ينتظر رد فعل سريع. وقال بوتشيتينو: «اللاعبون يشعرون بخيبة أمل شديدة، لكننا بحاجة لإخراجهم من هذه الحالة لأننا نتأهب لمباراة مهمة للغاية.»

كذلك يتنافس ليفربول بقوة على الانفراد بالصدارة، خاصة في ظل عروضه الجيدة ولكن المهاجم روبرتو فيرمينو أكد أن عروض الفريق القوية في الفترة الماضية لن تمنحه أي أفضلية إن لم تتواصل. وقال فيرمينو قبل مباراة واتفورد السابع اليوم: «لو لم نستمر على هذا الطريق حتى نهاية الموسم، لن يتذكر أحد ما قدمناه مبكرا ولن نحقق شيئا. يجب أن نستمر على هذا المستوى حتى النهاية.» كذلك يستضيف تشلسي، الذي حقق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري، إيفرتون السادس ويحل سندرلاند ضيفا على بورنموث. وفي مباراتين أخريين مساء السبت يلتقي وستهام مع ستوك وبيرنلي مع كريستال بالاس، بينما تشهد مباريات الأحد لقاء مانشستر يونايتد الثامن مع مضيفه سوانزي وليستر حامل اللقب مع وست بروميتش ألبيون وهال مع ساوثهامبتون.