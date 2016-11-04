﻿دجاجة بـ 100 يورو

بوخارست ـ الأناضول: لفتت ديوك ودجاجات من نوع «الكوشن» التي تتميز بضخامتها، وساقيها المريّشة في معرض زراعي في العاصمة الرومانية بوخارست، أنظار الزوار بأسعارها التي ناهزت 100 يورو، عوضا عن صياحها.

وقسم الدواجن من أكثر الأجنحة التي لفتت انتباه الزوار، حيث تركزت أنظارهم على دجاجات وديكة سلاسة «الكوشن» إلى جانب أسعارها المرتفعة.

وجرى بيع ديكة ودجاجات سلالة «الكوشن» المتميزة بجمالها، والتي تعد موطنها الأصلي الشرق الأقصى، بين 70 و100 يورو.

وفتح معرض «أنداغرا» المنظم من قبل غرفة الصناعة والتجارة الرومانية بالتعاون مع»روماكسبو» أبوابه أمام زوار قادمين من دول عدة، ويضم المعرض منتجات زراعية وحيوانية، وأخرى متعلقة بالكروم والحدائق.

وتحظى سلالة «الكوشن» بشعبية كبيرة، وتعد من أجمل سلالات ديكة ودجاج الزينة، وتعتبر الصين موطنها الأصلي.