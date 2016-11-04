﻿قاصرتان مغربيتان أمام القضاء بتهمة «المثلية الجنسية»

الرباط ـ الأناضول: وافقت محكمة مدينة مراكش (وسط المغرب) على إطلاق سراح قاصرتين تواجهان تهمة «المثلية الجنسية» في قضية هي الأولى من نوعها تعرفها محاكم البلاد.

وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية بالبلاد) بمدينة مراكش، «عمر أربيب» إن «محكمة مدينة مراكش وافقت على إطلاق سراح القاصرتين بتهمة المثلية الجنسية، على أساس متابعته في حالة سراح».

وجاء قرار المحكمة بعدما تقدم دفاع القاصرتين بملتمس (طلب) للمحكمة، وبدأت أمس الجمعة مناقشة القضية .

ودعا إلى إطلاق سراح القاصرتين خصوصا أن المواثيق الدولية لا تجرم مثل هذه العلاقات.

وكان الأمن المغربي اعتقل القاصرتين وتبلغان من العمر 16 و17 سنة الخميس الماضي، فوق سطح أحد البيوت، وحولهما للمحاكمة بتهمة «المثلية الجنسية».

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات على تهم «المثلية الجنسية».

وتنص المادة 489 من هذا القانون على أن «كل مجامعة (ممارسة للجنس) على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.»