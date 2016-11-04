﻿ روسي يهرب ألماسا بـ 450 ألف دولار لاستخدامها كحصى في حوض أسماك

موسكو ـ د ب أ: ذكرت سلطات بيلاروس الجمعة أن رجلا روسيا ضبط وهو يهرب ألماسا بقيمة 450 ألف دولار، زاعما أن تلك الأحجار سيستخدمها كحصى لحوض أسماك.

وتم العثور على ألماس غير المصقول، الذي يزن أكثر من تسعة كيلوغرامات، خلال عملية تفتيش لسيارة الرجل من قبل مسؤولي الجمارك البيلاروسيين في نقطة تفتيش على الحدود مع بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي. وقالت لجنة الجمارك الرسمية في بيلاروس في بيان على موقعها الالكتروني «على الرغم من مزاعم السائق بأن البلورات تمثل حصى لحوض أسماك، تمت مصادرتها وإرسالها للجهات المختصة لفحصها».

وأدانت محكمة في بيلاروس الرجل، بسبب عدم الإبلاغ عن تلك البضائع لمسؤولي الجمارك وقضت بمصادرتها.