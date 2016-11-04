دفن جثمان البكر المشتبه في علاقته بالإرهاب في برلين





برلين- د ب ا- أكدت السلطات الألمانية اليوم الجمعة دفن جثمان الشاب السوري جابر البكر المشتبه في انتمائه لجماعات إرهابية في العاصمة الألمانية برلين وفق الشريعة الإسلامية.

وقال محامي أسرة البكر ألكسندر هوبنر، في تصريح نشرته صحيفة”بيلد”اليوم الجمعة، إن الجثمان دفن يوم الاربعاء الماضي وفق الشريعة الإسلامية.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية انه لم يتم دفن البكر في ولاية سكسونيا لأن الولاية تلزم ذوي المتوفي بوضعه في نعش قبل إدخاله إلى القبر، بينما لا تلزم ولاية برلين أحدا بهذا.

وتقضي الشريعة الإسلامية بدفن الجثة داخل كفن أبيض من دون وضعها داخل نعش.

وأضافت صحيفة “بيلد” أنه لم يعلم حتى الآن من تكفل بتكاليف دفن الجثمان.

كانت السلطات الالمانية ألقت القبض على البكر (22 عاما) يوم العاشر من تشرين أول / أكتوبر الماضي في لايبسيج للاشتباه في علاقته بالإرهاب.

وقالت السلطات إن البكر دبر الحصول على مواد متفجرة وخطط للقيام بهجوم إرهابي على أحد مطارات برلين.

قام البكر بشنق نفسه بعد يومين من القبض عليه داخل زنزانته بسجن لايبسيج.