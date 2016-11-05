البنتاجون يؤكد مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بأفغانستان

واشنطن - د ب أ – أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الجمعة، أن الضربات الجوية التي استهدفت كبار قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل أحد أهدافها المحددة على الأقل.

وشنت الولايات المتحدة غارات جوية منفصلة ضد فاروق القحطاني وبلال العتيبي في إقليم كونار في شمال شرق أفغانستان في 23 تشرين أول/أكتوبر.

وقال السكرتير الصحافي للبنتاجون بيتر كوك، “يمكننا الآن تأكيد إن الضربة التي نفذها الجيش الأمريكي بدقة في 23 تشرين أول/أكتوبر في كونار بأفغانستان، أسفرت عن مقتل فاروق القحطاني القيادي البارز في تنظيم القاعدة “.

وأضاف كوك أن مصير العتيبي لم يتضح بعد، إلا أن ولايات خان عضو مجلس إقليم كونار قال الشهر الماضي إنه قتل أيضاً.

وأوضح كوك أن القحطاني كان زعيماً بارزاً في تنظيم القاعدة في شرق أفغانستان وأحد أكبر مخططي الهجمات ضد الولايات المتحدة في التنظيم الإرهابي.

وكان كوك قد قال في وقت سابق إنه إذا كان الزعيمان قد قتلا “فإن مقتلهما سيمثل ضربة كبيرة لوجود التنظيم الإرهابي في أفغانستان”،