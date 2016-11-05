مقتل 12 مدنياً في انفجار قنبلة خلال فرارهم من بلدة في شمال العراق

كركوك – أ ف ب – قتل 12 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بسبب قنبلة كانت مخبأة في امتعتهم وانفجرت الجمعة اثر فرارهم من منطقة الحويجة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق مما اسفر ايضاً عن مقتل شرطي، كما أفاد مسؤولون.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على الخطر الكبير المحدق بالمدنيين الذين يحاولون الفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، والذين قد يكونون هدفاً للجهاديين بسبب سعيهم للهروب فيتم وضع قنابل في أمتعتهم.

والحويجة هي بلدة في محافظة كركوك العراقية التي كانت من بين المساحات الشاسعة التي سيطر عليها التنظيم الجهادي في صيف العام 2014.

وقال العقيد في الشرطة فتاح حسن إن العراقيين النازحين غادروا الحويجة سيراً، ثم استقلوا سيارة للشرطة كانت تنقلهم غرباً حين انفجرت القنبلة.

وأكد العقيد حسن، وضابط آخر في الشرطة برتبة مقدم طلب عدم نشر اسمه، والنائب في البرلمان العراقي محمد تميم مقتل 12 نازحاً في الانفجار.

وأشار حسن أيضاً إلى مقتل شرطي كان يحاول مساعدة هؤلاء، فيما أصيب ثمانية آخرون بينهم شرطيان.

وأظهرت صورة في أعقاب التفجير مصدرها الشرطة، كومة من الرماد وجثة مصابة بحروق كبيرة في الجزء الخلفي من بقايا شاحنة بيضاء صغيرة.

وبدت على الأرض خلف الشاحنة بقايا جثة متفحمة لامرأة وضحية أخرى على الأقل.

وكان المقدم في الشرطة أشار إلى أن التفجير ربما ناتج عن مرور الشاحنة بطريق مزروعة بالعبوات، وهو ما أكده حسن في البداية.

لكن العقيد لفت في ما بعد إلى أن التفجير وقع على الأرجح داخل السيارة، ويحتمل أن يكون ناتجاً عن متفجرات خبأها تنظيم الدولة الإسلامية داخل حقائب النساء على الأغلب.

وتأتي هذه الحادثة فيما تطالب المنظمات الإنسانية بفتح ممرات آمنة للمدنيين الهاربين من مدينة الموصل، معقل تنظيم الدولة الإسلامية والتي تسعى القوات العراقية إلى استعادتها في عملية عسكرية ضخمة بدأتها في 17 تشرين الأول/أكتوبر.