تركيا…توقيف مسؤولين من “الشعوب الديمقراطي” في أضنة

أضنة - الأناضول – أوقفت الشرطة التركية، فجر السبت، مسؤول حزب الشعوب الديمقراطي (معارض) وثمانية آخرين من مسؤولي الحزب في ولاية أضنة (جنوب).

وتم توقيف رئيس فرع الحزب في الولاية حسين بياز، وثمانية آخرين من مسؤولي الحزب، بتهم الانتماء إلى منظمة “بي كا كا” والترويج للإرهاب.

ونفذت العملية من قبل شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن ولاية أضنة.

ويوم الجمعة، جرى توقيف وحبس 11 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بينهم الرئيسان المشاركان صلاح الدين دميرطاش، وفيغان يوكسك داغ، ونائب رئيس الكتلة النيابية للحزب، إدريس بالوكان.

ويواجه النواب الموقوفون، تهماً كـ “الترويج لمنظمة بي كا كا”، و” الإشادة بالجريمة والمجرمين”، و” تحريض الشعب على الكراهية والعداوة”، و”الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة”، و”محاولة زعزعة وحدة الدولة”، و”الإساءة لرئيس الجمهورية”، “وإهانة الشعب التركي والجيش والبرلمان وتشكيلات الأمن”.