قاديروف يطلب من أردوغان تسليم 3 إرهابيين نشطوا في الشيشان ومعتقلين في تركيا

موسكو – د ب ا – طالب الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، السبت، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتسليم ثلاثة ارهابيين نشطوا في الشيشان، واعتقلوا في تركيا قبل فترة.

وأشار قاديروف في بيان له، نشر على موقعه الرسمي، إلى أن “هناك معلومات مؤكدة حول أن كل واحد منهم دبر ونفذ العديد من العمليات الإرهابية وعمليات قتل العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين في أراضي الشيشان، وذلك بقسوة بالغة”،حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال قاديروف مخاطباً أردوغان: “أتوجه إليكم بطلب اتخاذ قرار إيجابي بشأن قضية تسليم هؤلاء المجرمين الثلاثة لمحاكمتهم وفقاً للقانون”.

كانت الشرطة التركية قد قامت بعملية واسعة النطاق في عدة محافظات ضد عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية”، والقت القبض على 81 شخصاً.

يذكر ان تقارير اعلامية تقدر عدد المقاتلين الروسي في صفوف التنظيم بنحو 1700 شخص، معظمهم من الشيشيان.