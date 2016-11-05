الجيش العراقي يعلن تحرير 165 منطقة منذ بدء عمليات تحرير الموصل

العراق - الأناضول – أعلن الجيش العراقي، السبت، تحرير 165 منطقة مختلفة منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل شمالي البلاد من قبضة “الدولة الاسلامية”، في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش، وأذاعه التلفزيون الرسمي.

وذكر البيان أن “القرى والأقضية والنواحي والمناطق والأحياء والمنشآت الحكومية التي تم تحريرها في محاور الموصل الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، منذ انطلاق عمليات قادمون يا نينوى وحتى مساء 4 نوفمبر/تشرين ثان الجاري بلغت 165″.

من جهته، قال الفريق الركن “رياض جلال” قائد القوات البرية، إن قوات الجيش تتهيأ لاقتحام حي القاهرة أول أحياء الموصل الشمالية”.

وأضاف “جلال” خلال مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر من الجمعة في المحور الشمالي للموصل، أن “قوات الجيش وصلت حالياً إلى مشارف حي القاهرة، وسيكون هو أول الأحياء التي سندخلها من الجهة الشمالية للمدينة”.

وأشار إلى أن القوات وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها في المحور الشمالي تمكنت من التقدم، وتحرير العديد من القرى والمناطق وصولاً إلى مداخل الموصل”.

وتابع “تنظيم داعش حاول إيقاف تقدمنا من خلال التصدي بالسيارات المفخخة والانتحاريين والقصف بالهاونات، لكن قواتنا تقدمت وحققت انتصارات”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.