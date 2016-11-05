إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوات اسرائيلية بالضفة الغربية

الضفة الغربية - د ب ا- أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، فجر السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية .

وأفاد الناشط في بيت أمر محمد عوض، لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن مواجهات اندلعت وسط البلدة عقب خلع ومصادرة القوات الاسرائيلية صورة الشهيد خالد أحمد عليان اخليل، الذي ارتقى في الثلاثين من الشهر الماضي وما زالت السلطات الاسرائيلية تحتجز جثمانه، من على سطح مسجد البلدة الكبير وتدنيسها بأقدامهم.

وأضاف أن جنود الاسرائيليين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن جنود اسرائيليين اقتحموا منزل عائلة” الشهيد” اخليل في منطقة البقعة، وفتشوه واستجوبوا والده وصادروا صور” الشهيد” وعلم فلسطين، كما اقتحموا منزل فلسطيني آخر في خلة العين وسلموا نجله بلاغاً لمراجعة مخابراتهم في مركز تحقيق “عصيون” الأحد.

يذكر انه تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية التي تقتحم بصورة شبه يومية مناطق الضفة الغربية بحثاً عمن تصفهم بـ”المطلوبين” لاجهزة الامن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة انشطة تخل بالنظام العام والقيام بأعمال شغب.