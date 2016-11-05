القوات العراقية تقتحم “ناحية العليل” آخر معقل لـ”الدولة” بجنوب الموصل

نينوى – الاناضول - أعلنت قيادة عمليات نينوى (تابعة للجيش العراق)، السبت، بدء اقتحام ناحية “حمام العليل” آخر معقل لتنظيم “الدولة الاسلامية” في جنوب الموصل.

جاء ذلك على لسان اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى.

وقال الجبوري إن “القوات العراقية بدأت باقتحام مركز ناحية حمام العليل جنوب الموصل من عدة محاور”.

وأضاف “القوات المشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، حررت قرية قبر العبد المطلة على حمام العليل من الجهة الشمالية ومن ثم بدأت باقتحام البلدة”.

وأشار إلى أن “القوات وصلت إلى كلية الزراعة من الجهة الجنوبية لمركز الناحية”.

من جهته، قال الرائد ياسين الجبوري الضابط في شرطة نينوى والذي ينحدر من ناحية “حمام العليل”، إن “الهجوم بدأ بقصف مدفعي للجيش ومن ثم اقتحام المدينة من محورين الأول الجنوبي عبر قرية منيرة والثاني عبر الجنوب غربي من قرية القاهرة”.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعادت القوات المشاركة خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول مدينة الموصل من الناحية الشرقية.