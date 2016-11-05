تنظيم “الدولة” يرسل تعزيزات عسكرية إلى تلعفر لإيقاف تقدم الحشد الشعبي

نينوى - الأناضول – ذكر مصدر أمني في نينوى، السبت، أن تنظيم “الدولة الاسلامية” أرسل تعزيزات عسكرية إلى قضاء تلعفر غرب الموصل لإيقاف تقدم “الحشد الشعبي” في تلك المناطق.

وقال الرائد رعد نايف الضابط في مكتب المعلومات الوطنية (استخبارات الداخلية)، إن “تنظيم داعش أرسل تعزيزات عسكرية من مدينة الموصل إلى قضاء تلعفر، 65 كم غرب الموصل”.

وأوضح نايف، أن “مصادرنا من داخل الموصل أبلغونا أن قرابة ثلاث حافلات توجهت من حي 17 تموز غربي الموصل باتجاه قضاء تلعفر وهي تحمل عناصر التنظيم بأسلحتهم”.

وبين أن “الحافلات خرجت بشكل متفرق خشية استهدافها من طائرات التحالف حيث يحاول التنظيم تعزيز دفاعاته في قضاء تلعفر لإيقاف تقدم الحشد الشعبي الذي يتقدم من المحور الغربي”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 من الشهر الماضي، واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول مدينة الموصل من الناحية الشرقية، فيما تتقدم ميليشيات “الحشد الشعبي” في المحور الغربي نحو مدينة تلعفر.

وتقاتل القوات العراقية على الجبهات الأربعة حول الموصل، لكن سياسيون سنة يتوجسون من مشاركة الحشد الشعبي (شيعي) في الحملة العسكرية، نتيجة لسجله الحافل بالانتهاكات.

وانضم مسلحو الحشد إلى الحملة العسكرية منذ خمسة أيام، وأعلنوا استعادة عشرات القرى في طريقهم نحو تلعفر، الواقعة على بعد نحو 60 كم غرب الموصل.