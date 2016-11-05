تليفزيون باكستاني: القوات الهندية استخدمت قنابل غاز خلال جنازة قاصر في كشمير

سريناجار – د ب أ – ذكرت شبكة “جيو” التليفزيونية الباكستانية السبت، ان أفراد القوات والشرطة الهندية استخدموا قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال جنازة صبي قاصر، مما أسفر عن إصابة 35 شخصاً.

وعثر على الفتى قيصر صوفي (16 عاماً) وهو أحد سكان بلدة شاليمار في لاهور الباكستانية فاقداً للوعي بعد يوم من فقدانه في 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ونقل إلى معهد العلوم الطبية في مدينة “سريناجار” حيث لفظ أنفاسه الاخيرة حوالي الساعة العاشرة مساء الليلة الماضية.

وذكر شهود عيان أنه تم نقل جثة قيصر صوفي إلى موطن أسلافه في منطقة “سافا كادال” في سريناجار حوالي السابعة صباح اليوم.

وأضاف شهود العيان أن المشيعين رددوا شعارات مطالبة بالحرية، أثناء تنظيمهم مسيرة نحو مقبرة الشهداء.

غير أن القوات الهندية التي انتشرت في المنطقة لجأت إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع وصول المسيرة إلى مقبرة الشهداء، مما تسبب في حدوث اشتباكات.

وأصيب حوالي 35 شخصاً، من بينهم امرأتان جراء ذلك، حسب “جيو”.

ونقل المصابون إلى المستشفيات للعلاج.