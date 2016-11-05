رئيس الأركان الألماني الأسبق يعارض تمديد مهمة الجيش في قاعدة انجرليك التركية

برلين - د ب أ – أعرب الجنرال هارالد كوياك، المفتش العام الأسبق (رئيس الأركان) للجيش الألماني، عن رفضه لتمديد مهمة الجيش في قاعدة انجرليك وذلك في ظل موجة الاعتقالات في تركيا.

وفي تصريحات لصحيفة “ميتلدويتشه تسايتونج” الألمانية الصادرة السبت، قال كويات:” بطبيعة الحال أقول لا لتمديد مهمة الجيش” وتابع “لقد وضعنا أنفسنا بالفعل في أيدي تركيا في اتفاق اللاجئين، ومن ثم فلا ينبغي أن نعيد المهمة في انجرليك، فهذه مسألة احترام للذات، وذلك لأن الإجراءات التي تم اتخاذها (في تركيا) هي إجراءات نظام شمولي”.

وفي تصريحات لنفس الصحيفة، قال راينر ارنولد، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون السياسة الدفاعية:” أرى أنه سيكون من الجيد، عندما تخطط المستشارة انجيلا ميركل ووزارة الدفاع للبدائل المحتملة داخل الدرج، بحيث يمكن اتخاذ القرار بسرعة إذا لزم الأمر حتى لا نكون مرهونين بالأتراك”.

يذكر أن تمديد مهمة الجيش في انجرليك التركية، كان مادة للحديث في مناقشات جدلية خلال الأشهر الماضية وذلك في ظل منع الحكومة التركية لزيارات نواب ألمان لجنود بلادهم في القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).