هروب جماعي لعناصر “الدولة” وعوائلهم من مدينة عِنّه باتجاه الحدود السورية

الأنبار - الاناضول - كشف راجع بركات، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار (غرب)، السبت، عن هروب جماعي لعناصر الدولة الاسلامية، مع عوائلهم من مدينة عِنّه باتجاه الحدود العراقية السورية.

وقال بركات، أن “مدينة عنه (190كم غرب الرمادي)، الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة ، شهدت بالآونة الأخيرة وحتى صباح اليوم، عمليات هروب جماعي لعناصر التنظيم وعوائلهم من المدينة باتجاه مدينة القائم الحدودية العراقية مع سوريا”. مبيناً أن “عناصر التنظيم يحملون جنسيات أجنبية مختلفة وبينهم عراقيين وعرب ايضاً”.

وأضاف بركات، أن “عمليات الهروب الجماعي جاءت بعد تفجيرهم المباني الحكومية والدوائر الرسمية وسرقة جميع محتويات تلك الدوائر وعدد من منازل المواطنين ومحلاتهم التجارية ومعاملهم”.

وتابع بركات، أن “أسباب الهروب جاءت بعد استكمال استعدادات القوات العراقية لعمليات تحرير مدينة عِنّه والتي سوف تنطلق قريباً بمشاركة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وأبناء العشائر”.

يذكر أن “الدولة” سيطر على مدينة عِنّه بعد منتصف عام 2014، فيما يحاصر التنظيم الآلاف من المدنيين بحسب قائمقام القضاء سعد عواد الدليمي.