محكمة مصرية تقضي بالإعدام والمؤبد في قضية العائدون من ليبيا

القاهرة – د ب أ – عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ف منطقة طرة بإعدام اثنين شنقاً ، وبالسجن المؤبد لأربعة آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”العائدون من ليبيا”.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً على احد المتهمين ، والسجن المشدد 3 سنوات لـ سبعة متهمين، وبراءة متهمين اثنين في نفس القضية.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت اوراق اثنين من المتهمين الـ 16 إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في شأن إعدامهما.

وأسندت النيابة للمتهمين “ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها”.

من ناحية اخرى ، أجلت المحكمة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة إلى جلسة 22 تشرين ثان/ نوفمبر للاطلاع.