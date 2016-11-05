وفاة جندي فرنسي متأثراً بجراحه شمالي مالي

باماكو - الأناضول – توفي جندي فرنسي متأثراً بجراحه جراء إصابته في انفجار، شمالي مالي، وفق الرئاسة الفرنسية.

وأوضح “الإليزيه”، في بيان نشر السبت، أن الجندي توفي مساء الجمعة، بعد إصابته في انفجار لغم بعد ظهر اليوم نفسه، ما يرفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي منذ بداية عملية “سرفال” في يناير/كانون ثان 2013، الهادفة إلى طرد المجموعات المسلحة شمالي مالي، إلى 18.

وأشاد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في نص البيان، بـ “تضحيات الجندي الفرنسي الذي قتل في إطار أداء مهمته من أجل الدفاع على وطننا وحماية أبناء بلدنا”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قتل 3 جنود فرنسيين في انفجار لغم اثر مرور سيارتهم بالقرب من مدينة “تيساليت”، شمالي مالي.

وتعيش مناطق شمالي مالي على وقع الاشتباكات وهجمات الجماعات المسلحة المنتشرة فيها، رغم توقيع اتفاق سلام، في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2015، بين الحكومة المركزية في العاصمة باماكو، وأبرز المجموعات المسلحة الأزوادية.

وفي 2012 سيطرت حركات أزوادية وجماعات “إرهابية” (القاعدة في بلاد المغرب وحركة التوحيد والجهاد في الغرب الإفريقي وجماعة أنصار الدين) على شمال البلاد وخاصة على ثلاث مدن رئيسية (كيدال وتمبكتو وغاو).

وأدى تدخل القوات الفرنسية بدعم دولي في يناير/ كانون الثاني 2013، إلى طرد الجماعات الإرهابية من مدينتي غاو وتمبكتو، وأبقت منطقة كيدال تحت سيطرة الحركات الأزوادية (تضم مسلحين من سكان المنطقة).