بطلة الراليات القطرية تكشف كامل الحقيقة عن طلاقها من جورج وسوف

الدوحة ـ نفَتْ بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، ما تم تداوله مؤخراً عن طلاقها من سلطان الطرب جورج وسوف.

وقالت “ندى” إن الخبر لو كان صحيحاً كانت أول من صرحت به، مؤكدة أن “الطلاق مثل الزواج لا يمكن إخفاؤه”. بحسب بوابة “العين” الإخبارية

كما أكدت زيدان أن زوجها على تواصل دائم معها، ومع ابنته “عيون”، التي أنجبتها منه منذ نحو عام، وأنه ينتظر الوقت المناسب ليأتي لرؤيتها في قطر.

يشار الى أن الزواج لجورج وسوف من ندى زيدان تم منذ 3 سنوات، وتثار حوله كثيرٌ من الشائعات.