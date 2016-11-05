“مكياج” و”فورمة شعر” ابنة سمير غانم في ليلة زفافها كلف 40 الف جنيه مصري

القاهرة ـ أكدت مصادر، أن تكلفة “الميك أب” و”فورمة الشعر” للفنانة إيمي سمير غانم، لحفل زفافها المقام الليلة بأحد فنادق “الجونة” بالغردقة، تتصل إلى 40 ألف جنيه، نظرًا لأن حفل الزفاف خارج محافظة القاهرة.

واستعانت الفنانة بخبراء التجميل المشهورين في مصر والعالم العربي، ومن المحتمل أن ترتفع التكلفة أكثر من المبلغ المحدد، حسب المتطلبات الإضافية للفنانة.

يذكر أن حسن الرداد وإيمي تم عقد قرانهما مؤخرًا في منزل الفنان سمير غانم وقررا أن يكون حفل الزفاف في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.