هيفاء وهبي ترتبط بمليونير عربي سيشاركها في كليبها الجديد

القاهرة ـ ذكرت صحيفة “الدستور” المصرية أن المغنية اللبنانية هيفاء وهبي “تعيش حاليًا حالة حب جديدة مع مليونير عربي، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص، الجمعة، أن”هيفاء ستعلن خبر ارتباطها من المليونير قريبًا، بعد إنهاء بعض الأعمال التي تجريها حاليًا، لافتا إلى أن حبيبها الجديد سيشاركها في كليبها الجديد التي ستقوم بتصويره قريبًا”.

يشار إلى أن محكمة قصر النيل، قضت الثلاثاء، ببراءة الفنانة هيفاء وهبي من تهمة التبديد التي أقامها ضدها المنتج عاطف كامل منتج مسلسل “مريم”.

ولم تؤكد أو تنفي هيفاء الخبر على أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لها.